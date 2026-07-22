Santos tenta mudar local do jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana

O Santos tenta alterar o local da partida de volta dos playoffs da Sul-Americana. O jogo está marcado para a próxima terça-feira (28), na Vila Belmiro, mas o Peixe tenta mandar na Neo Química Arena. Na ida, a equipe do técnico Cuca encaminhou a classificação ao golear a Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 1.

Como disputa a Libertadores, o Corinthians só volta a jogar pela competição em agosto. No Brasileirão, sua próxima partida dentro de seus domínios ocorrerá na quinta-feira, dia 30 de julho, quando recebe o Athletico-PR.

Entretanto, o Santos ainda não sabe se o estádio estará disponível ou se o rival aceitará alugar novamente, segundo o “ge”. Atualmente, a relação entre as diretorias é amigável.

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O Peixe está perto da classificação às oitavas de final da Sul-Americana e deseja um estádio maior que a Vila Belmiro para receber um público superior, o que ocorreria na Neo Química Arena. Além disso, aproveitaria os torcedores que moram na capital de São Paulo.

Aliás, a situação do Santos é bastante confortável na competição. Por conta da goleada na Venezuela, pode perder por dois gols de diferença que avança à próxima fase. Se a Universidad Central vencer por três de vantagem, levará a decisão para os pênaltis. A classificação renderá R$ 3 milhões aos cofres santistas.

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