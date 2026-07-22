Grêmio ensaia time misto para pegar o Bolívar

O Grêmio deve ter um time misto no duelo contra o Bolívar nesta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. O técnico Luís Castro e o auxiliar Vitor Severino ensaiaram uma equipe mesclada para o confronto, com possibilidade de mudança em todos os setores.

A zaga testada nas atividades contou com o jovem Luís Eduardo e Wagner Leonardo. Aliás, no meio-campo, a tendência é que o treinador escale três volantes, com Leonel Pérez, Dodi e Villasanti.

No ataque, uma alteração se dará por suspensão. Afinal, Carlos Vinicius levou cartão vermelho contra o City Torque, ainda na fase de grupos, e não joga. Braithwaite entra em seu lugar, com Matheus Nascimento ficando como opção no banco de reservas.

Amuzu não deve participar da partida. Afinal, não realizou todos os treinos da semana devido ao protocolo de concussão acionado contra o Mirassol.

Assim, o Grêmio deve ir a campo com a seguinte escalação: Weverton, Pavón, Luís Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec (Enamorado). Vale destacar que, por problemas de saúde, o técnico Luís Castro não viajará para a Bolívia para comandar o time.

A delegação tricolor embarcou em voo fretado, no início da tarde desta quarta-feira (22), para Santa Cruz de La Sierra. Na quinta, vai para La Paz, onde ocorrerá o duelo diante do Bolívar.

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