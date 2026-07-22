Inter Miami é investigado pela MLS após acerto com Casemiro

O Inter Miami confirmou nesta quarta-feira (22) a contratação de Casemiro. O volante brasileiro assinou contrato até o fim de 2027, com opção de renovação até junho de 2029, e será companheiro de Lionel Messi na equipe da MLS. No entanto, apesar do anúncio, a transferência pode gerar consequências para o clube. Isto porque o Inter Miami está sendo investigado pela Major League Soccer (MLS) por um suposto caso de aliciamento e ainda terá de indenizar o LA Galaxy por causa de uma regra específica da liga.

Na MLS existe o sistema conhecido como “Discovery Rights” (direitos de descoberta), que concede a um clube a prioridade para negociar com determinados jogadores. No caso de Casemiro, esse direito pertencia ao LA Galaxy.

Após registrar uma reclamação formal, o Galaxy chegou a um acordo para receber uma compensação financeira do Inter Miami. No entanto, a MLS ainda analisa se houve irregularidade na negociação. Os detalhes da indenização só serão divulgados após a conclusão da investigação.

Essa não é a primeira vez que o Inter Miami enfrenta problemas relacionados às regras da liga. Em 2021, o clube foi punido por descumprir o teto salarial da MLS. Na ocasião, o então diretor esportivo recebeu uma suspensão de um ano, enquanto a equipe foi multada em US$ 2,2 milhões após informar de forma incorreta o salário do francês Blaise Matuidi.

Casemiro recebeu outras propostas

Antes de acertar com o Inter Miami, Casemiro também recebeu propostas do futebol saudita e de clubes italianos, como Inter de Milão e Juventus. No entanto, mesmo com essas opções, o volante decidiu seguir para os Estados Unidos.

A escolha ocorreu tanto por questões pessoais quanto esportivas. Isto porque Casemiro acredita que encontrará no Inter Miami um projeto competitivo, boa estrutura e um calendário menos desgastante do que o futebol europeu, o que pesou na decisão ao lado da família.

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