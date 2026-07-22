Santos bate o Vasco e abre vantagem na semifinal do Brasileirão Sub-20

Com brilho de João Victor, o Santos venceu o Vasco por 2 a 0, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20. Na reta final da partida, Kaio Canga e Contreras, de pênalti, anotaram os gols do Peixe, que carimbou uma boa vantagem na Vila Belmiro e necessita apenas do empate na volta para ficar com a vaga na decisão. Cada time teve um expulso na etapa final.

Dessa forma, o duelo de volta está marcado para dia 30 (quinta-feira), às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Vale lembrar que a equipe carioca teve a segunda melhor campanha da primeira fase, enquanto o Alvinegro Praiano ficou em sexto. Nas quartas, o Cruz-Maltino eliminou o Cruzeiro e o Peixe despachou o Botafogo.

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Desde o primeiro minuto da etapa inicial, os donos da casa dominaram as ações e permaneceram no campo de ataque. Vinícius Fabri e Pedro Assis foram os jogadores mais perigosos, mas não conseguiram tirar o zero do placar. Do outro lado, o time da Colina não perigo a meta de João Pedro nos primeiros quarenta e cinco minutos.

Expulsões de cada lado, e Menino da Vila decide

Na volta do intervalo, a tônica do jogo não mudou, mas aos 23′, o Santos ficou com um a menos. Afinal, Samuel Pierri foi expulso após um carrinho. Mesmo com o cenário favorável, o Vasco não conseguiu se impor e viu, aos 38′, Bruno André receber o cartão vermelho.

Por fim, quando tudo parecia se encaminhar para o empate sem gols, o Santos resolveu o jogo. João Victor sofreu uma falta, e Kaio Canga, que saiu do banco de reservas, cobrou falta no ângulo. Aos 50′, João Victor sofreu pênalti, enquanto Contreras ampliou o placar na cobrança.

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