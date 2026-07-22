Espanha conquista Copa com 25 campeões formados nas categorias de base da LaLiga

A conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha também evidenciou a força das categorias de base do futebol espanhol. Dos 26 jogadores campeões do mundo, 25 foram formados nas divisões de base de clubes da LaLiga. A única exceção foi o goleiro David Raya, que deixou o país aos 16 anos para atuar na Inglaterra.

LEIA MAIS: Inter Miami investigado pela MLS após acerto com Casemiro

Além disso, o dado reforça o papel da LaLiga na formação de atletas e consolida um modelo de desenvolvimento que vem sendo construído por décadas. Dessa maneira, o trabalho das categorias de base foi determinante para o sucesso recente da seleção, que também conquistou a Eurocopa de 2024.

Em 2022, a LaLiga lançou o Plano Nacional para a Otimização e Melhoria das Academias, iniciativa voltada ao fortalecimento da formação de jovens jogadores. Entre as ações está a criação, em parceria com a AENOR, da primeira certificação independente destinada a avaliar a excelência das academias de futebol na Espanha.

Além do investimento em estrutura e metodologia, o sistema espanhol oferece aos atletas um ambiente altamente competitivo desde cedo. As equipes B dos clubes disputam competições nacionais contra equipes profissionais e semiprofissionais, acelerando o desenvolvimento dos jovens talentos antes da chegada ao futebol de elite.

De acordo com a LaLiga, esse modelo contribui para formar jogadores com alto nível técnico, inteligência tática e experiência competitiva, características que ajudam a explicar o protagonismo da Espanha no cenário internacional e o sucesso recente da seleção nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.