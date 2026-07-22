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Espanha conquista Copa com 25 campeões formados nas categorias de base da LaLiga

Espanha conquista Copa com 25 campeões formados nas categorias de base da LaLiga
Espanha conquista Copa com 25 campeões formados nas categorias de base da LaLiga -

A conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha também evidenciou a força das categorias de base do futebol espanhol. Dos 26 jogadores campeões do mundo, 25 foram formados nas divisões de base de clubes da LaLiga. A única exceção foi o goleiro David Raya, que deixou o país aos 16 anos para atuar na Inglaterra.

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Além disso, o dado reforça o papel da LaLiga na formação de atletas e consolida um modelo de desenvolvimento que vem sendo construído por décadas. Dessa maneira, o trabalho das categorias de base foi determinante para o sucesso recente da seleção, que também conquistou a Eurocopa de 2024.

Em 2022, a LaLiga lançou o Plano Nacional para a Otimização e Melhoria das Academias, iniciativa voltada ao fortalecimento da formação de jovens jogadores. Entre as ações está a criação, em parceria com a AENOR, da primeira certificação independente destinada a avaliar a excelência das academias de futebol na Espanha.

Além do investimento em estrutura e metodologia, o sistema espanhol oferece aos atletas um ambiente altamente competitivo desde cedo. As equipes B dos clubes disputam competições nacionais contra equipes profissionais e semiprofissionais, acelerando o desenvolvimento dos jovens talentos antes da chegada ao futebol de elite.

De acordo com a LaLiga, esse modelo contribui para formar jogadores com alto nível técnico, inteligência tática e experiência competitiva, características que ajudam a explicar o protagonismo da Espanha no cenário internacional e o sucesso recente da seleção nacional.

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