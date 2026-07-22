Corinthians recusa proposta de clube espanhol por Gui Negão

A janela de transferências abriu nesta semana, e o Corinthians já recusou uma proposta pelo atacante Gui Negão. Nesta quarta, de acordo com informações da ‘ESPN’, o Timão recebeu uma oferta do UD Las Palmas, da segunda divisão da Espanha, por um empréstimo de opção de compra do atacante. O clube paulista, por sua vez, declinou da proposta.

Segundo a ‘ESPN’, o Corinthians não concordou com a forma de negócio, tampouco com os valores oferecidos pelo clube espanhol. Sendo assim, o Timão decidiu recusar a proposta e manter Gui Negão em um primeiro momento. O clube paulista considera que o atacante de 19 anos pode se valorizar neste segundo semestre de temporada.

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Além de não concordar com os termos da negociação, o Corinthians também entende que uma ida de Gui Negão para a segunda divisão da Espanha não valorizaria o suficiente o jogador. Desse modo, a permanência do atacante no Timão é vista com bons olhos tanto pelo clube, quanto pelo jogador.

No fim de 2025, o Corinthians teria recusado uma proposta de um clube europeu na casa 20 milhões de dólares pelo atacante, que tem 36 jogos e seis gols marcados pelo clube. Recentemente, o Internacional também chegou a mostrar interesse em Gui Negão, mas as conversas não evoluíram para uma proposta concreta.

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