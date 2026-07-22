Neymar aproveita folga e joga torneio de pôquer pelo 2º dia consecutivo

O elenco do Santos ganhou folga nesta quarta-feira (22/7) após goleada sobre o UCV e encaminhar a classificação pela Sul-Americana. Mesmo sem entrar em campo, o atacante Neymar também teve um dia de descanso no Peixe. Diante disso, ele aproveitou para participar do BSOP Winter, quarta etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de pôquer. É o segundo dia consecutivo que o camisa 10 da Vila no local.

No primeiro dia, o evento foi encerrado por volta das 1h30 da madrugada de terça para quarta. O segundo dia não tem horário limite para encerramento, e ele busca melhorar colocação. Aliás, Neymar ficou em 29º lugar em 2025 e faturou R$ 53.500 pela participação.

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A decisão do Santos pela folga de Neymar e elenco tem uma explicação. A delegação iria realizar uma atividade regenerativa no CT Rei Pelé ainda nesta quarta-feira. No entanto, houve atraso na saída de Valencia, o que colaborou para o clube optar pelo descanso aos atletas.

Apenas jogadores que estão em transição física ou em recuperação de lesão, casos de Gabigol e João Schmidt, estiveram no CT Rei Pelé nesta quarta-feira.

Por fim, Neymar retorna à equipe no duelo de sábado, às 18h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca, aliás, confirmou a informação em entrevista coletiva após goleada.

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