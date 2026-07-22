Arsenal confirma lesão de Saliba por “longo período”

O Arsenal informou nesta quarta-feira (22/7) que o zagueiro William Saliba sofreu uma lesão nas costas e deverá ficar afastado dos gramados por um longo período. O problema foi constatado após o retorno do zagueiro a Londres, capital da Inglaterra, depois da participação na Copa do Mundo com a seleção francesa.

Saliba foi um dos jogadores utilizados pela França durante a campanha até as semifinais do Mundial. Após o término da participação francesa (quarto lugar após derrota para a Inglaterra), o defensor retornou ao Arsenal e passou por avaliações médicas especializadas nesta semana, que confirmaram a lesão.

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Ainda de acordo com o clube inglês, exames mais detalhados indicaram que não há necessidade de cirurgia. O zagueiro, no entanto, precisará passar por um período de reabilitação antes de voltar a ficar à disposição. O tratamento terá início imediatamente e Saliba terá o acompanhamento do departamento médico dos Gunners durante o processo.

O clube não estipulou uma data para o retorno do jogador, limitando-se a informar que a expectativa é de longa ausência. A baixa representa um problema para os atuais campeões da Premier League na retomada da temporada após a Copa do Mundo. Afinal, Saliba é uma das principais opções para o sistema defensivo da equipe, formando excelente dupla com o brasileiro Gabriel Magalhães, e agora ficará fora enquanto realiza o programa de recuperação.

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