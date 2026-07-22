Santos paga R$ 11 milhões para empresa da família de Neymar

O Santos diminuiu a sua dívida com o atacante Neymar. Nesta quarta-feira (22/7), o clube pagou cerca de R$ 11 milhões à empresa da família do jogador. O valor reduz a dívida em direitos de imagem com a empresa do atleta e Neymar Pai. A informação inicial foi do jornalista Fábio Sormani.

Mesmo em crise financeira, o Santos repassou 2 milhões de euros (R$ 11,5 milhões) a Neymar referentes a um compromisso assinado. O Peixe transferiu o valor — equivalente a uma parcela da venda do atacante Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk — para a NR Sports assim que o dinheiro caiu na conta. O débito original é do primeiro semestre de 2025, e o clube vai quitar o saldo restante, de cerca de R$ 78 milhões, em parcelas até 2032.

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Além do compromisso com o camisa 10, a diretoria enfrenta graves problemas financeiros com o elenco atual. O clube deve dois meses de direitos de imagem aos atletas, correndo o risco de sofrer rescisões na Justiça do Trabalho, embora tenha quitado uma das parcelas atrasadas.

Neymar tem contrato com o Santos até 2026 e deve retornar ao time no confronto de sábado, às 18h30, contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Assim, o camisa 10 se reapresenta na manhã desta quinta-feira no CT Rei Pelé para acelerar os preparativos rumo ao compromisso do fim de semana.

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