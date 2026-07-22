Diretor do Flamengo abre o jogo sobre Almada: “Nada fechado”

Dada a gigantesca repercussão da possível contratação de Thiago Almada por parte do Flamengo, o diretor do clube, José Boto, falou sobre a negociação com o argentino do Atlético de Madrid (ESP). Nesta quarta-feira (22/7), pouco antes de a bola rolar em Chapecó (SC) para o jogo do Fla contra a Chapecoense, o dirigente abriu o jogo sobre a estrela.

Ao canal “Paparazzo Rubro-Negro”, o português detalhou em que pé está a conversa pelo jogador de 25 anos, campeão do mundo com a Argentina em 2022. Segundo o diretor, a negociação de fato está ocorrendo, mas ainda não houve o “sim” de Almada.

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“A gente normalmente não divulga nada, mas, como há tanta, tanta notícia, só dizer que é verdade que estamos interessados no Thiago. É verdade que estamos em conversas com ele. Nada está fechado! O jogador ainda não deu o sim. Ele, se vier, vai vir nas condições que nós queremos. Nós não temos um poço de petróleo para gastar um dinheiro que não existe. Estamos a trabalhar nisso. Agora, não há nenhum acordo com ele. É um excelente jogador, que tem, infelizmente para nós, outros clubes interessados nele. Eu estou confiante que as coisas podem andar, mas não é verdade que tenha um sim dele ou que haja um acordo, nada disso é verdade”, revelou o dirigente.

Flamengo negocia com outros jogadores além de Almada

Perguntado, então, sobre o possível tempo de contrato com o jogador, Boto revelou que sequer conversou sobre o tema com seu estafe. No entanto, aproveitou para afirmar que, além dele, o Flamengo ainda negocia com outros dois jogadores.

“Olha, ainda nem falamos disso. Ainda nem falamos da duração do contrato. É óbvio que os jovens, nós vamos querer o melhor tempo de contrato, mas ainda nem falamos disso. Nós estamos a trabalhar no Almada, que toda a gente já sabe. E estamos a trabalhar em mais dois jogadores para reforçar a equipe. Não é fácil reforçar este elenco. As pessoas têm que ter paciência para a gente não pagar mais do que devemos e com calma os jogadores vão vir”, encerrou.

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