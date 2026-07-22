Botafogo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão já está de volta e agora é hora de repor um dos jogos atrasados. Nesta quinta-feira (23/7), o Botafogo recebe o Vitória em partida que vale pela quarta rodada, adiada por conta da participação do Glorioso nas fases preliminares da Libertadores. Será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
O jogo, aliás, é daqueles de seis pontos. Afinal, as equipes, que venceram em suas partidas de “estreia” após a paralisação para a Copa do Mundo, surgem empatadas com 25 pontos, com vantagem para o Glorioso por conta do saldo de gols (1 a -3), aparecendo em nono. O Vitória, por sua vez, é o 11º, mas também pode subir bem na tabela em caso de triunfo na capital carioca.
Onde assistir
O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.
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Como chega o Botafogo
Após vencer o Santos por 2 a 1 em sua volta ao futebol após a Copa, agora o Botafogo entra em campo com uma decisão importante a tomar. Isso porque o volante Danilo, principal jogador do elenco, tem 12 partidas pelo Brasileirão e, caso atue novamente, não poderá defender nenhum outro clube na competição. Isso frustraria os planos do Palmeiras, que negocia com o Glorioso para repatriar o atleta, um dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.
Além disso, a expectativa é por novidades, já que o Mais Tradicional anunciou quatro contratações só na última segunda (20/7). Um dos goleiros contratados – Warleson ou Gabriel Batista – deve começar jogando no lugar de Léo Linck, emprestado ao Estrela Amadora (POR). O centroavante Arthur Cabral segue fora, com o jovem Lucas Emanuel (de 17 anos) podendo seguir entre os titulares. Ferraresi, suspenso, é outro desfalque para o técnico Franclim Carvalho.
Como chega o Vitória
A exemplo do Botafogo, o Vitória também “reestreou” no calendário nacional vencendo. Afinal, fez 1 a 0 no Vasco, no Barradão, na última quinta (16/7) e subiu na tabela do Brasileirão. Agora, a equipe de Jair Ventura abre vantagem em relação a zona de rebaixamento e já consegue postular voos mais altos no certame.
O volante Caíque, que cumpriu suspensão diante do Vasco, está, então, de volta aos relacionados. O atacante Lucas Silva é outro que volta a ser opção para o treinador, enquanto o lateral-direito Fabiano Souza, reforço contratado na janela, pode fazer sua estreia.
BOTAFOGO x VITÓRIA
Brasileirão 2026 – 4ª rodada (jogo atrasado)
Data e horário: 23/7/2026, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (SC)
BOTAFOGO: Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Justino, Marçal e Alex Telles; Medina, Danilo (Huguinho) e Montoro; Kauan Toledo, Lucas Emanuel e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Erick, Diego Tarzia (Matheuzinho) e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Onde assistir: Premiere
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