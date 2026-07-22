Saiba exigências de Memphis Depay em contraproposta ao Corinthians

Memphis Depay realizou uma contraproposta ao Corinthians, que inicialmente não se agradou com os valores. O holandês deseja um contrato de três anos, válido até julho de 2029. Com um acordo a longo prazo, o jogador topou uma redução salarial e propôs uma composição que inclui ações comerciais em conjunto com o Corinthians “a nível mundial”. A informação é do “ge”.

Diante disso, os agentes de Memphis Depay esperam por uma resolução imediata para tratar do retorno de Memphis ao Brasil ou negociar com outros interessados.

Além disso, o novo contrato ainda teria bônus menos robustos do que o acordo atual. Memphis colocou a sua equipe pessoal para trabalhar na busca de parcerias que possam ajudar financeiramente o clube e aumentar os seus ganhos.

A dívida do Corinthians com Memphis, que ultrapassa R$ 40 milhões, seria quitada ao longo dos 36 meses do novo contrato. Caso não ocorra a renovação, o valor deverá ser cobrado integralmente pelo jogador com a correção de juros.

Além da questão financeira, pesa contra o negócio a situação delicada do Corinthians no mercado. Isso porque o clube enfrenta seu quarto transfer Ban, consequência de dívidas deixadas pelo ex-presidente Augusto Melo em negociações envolvendo José Martínez, Talles Magno, Raniele e Charles. A atual gestão reforça que não pode assumir compromissos que comprometam ainda mais a saúde financeira da equipe.

Enquanto aguarda uma definição, Depay segue de férias na Espanha e realiza preparação física de forma individual. físico. Caso entre em acordo, estaria disponível para entrar em campo caso Fernando Diniz optasse por sua escalação.

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