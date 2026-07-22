Atuação de Maurício, do Palmeiras, contra o Coritiba agita a web: “Achou que era a Alemanha”

Líder do Brasileirão, o Palmeiras voltou a jogar nesta quarta-feira, fora de casa, diante do Coritiba, e quem estava com saudade de ver o Verdão em campo recebeu um show de Mauricio nos 45 minutos iniciais. O atacante, que disputou a Copa do Mundo pelo Paraguai, marcou duas vezes em 20 minutos e agitou as redes sociais.

As reações da torcida palmeirense nas redes sociais aos dois gols de Maurício fizeram o jogador entrar nos assuntos mais comentados. Usuários brincaram com o fato do Paraguai, com Maurício em campo, ter eliminado a Alemanha na Copa do Mundo de 2026, e também destacaram que o jogador está recém-casado – o que pode ter dado uma motivação a mais para o atacante.

Veja as principais reações da web aos dois gols em 20 minutos de Maurício contra o Coritiba:

Maurício achando que tá jogando contra a Alemanha. Vai com calma MauMau. — DEL’AMORESEP ⓟ (@DELAMORESEP) July 22, 2026

Mauricio encarando o Coritiba achando que é a Alemanha — #MILGRAU2026™ (@parmeramilgrau) July 22, 2026

20 MINUTOS E 2 GOLS DO MAIOR PARAGUAIO QUE JÁ EXISTIU. OBRIGADO MAURÍCIO. pic.twitter.com/obHI9Pknad — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) July 22, 2026

Mauricio depois de ter virado paraguaio e casado pic.twitter.com/910UgMSREN — Lourenç0 (@jjoaolourenc0) July 22, 2026

mauricio desde que casou pic.twitter.com/7mS7IILeaV — vicki (@swfltay) July 22, 2026

Aparentemente o Maurício que voltou da Copa do Mundo é a reencarnação do Messi — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 22, 2026

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