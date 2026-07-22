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Atuação de Maurício, do Palmeiras, contra o Coritiba agita a web: &#8220;Achou que era a Alemanha&#8221;

Atuação de Maurício, do Palmeiras, contra o Coritiba agita a web: &#8220;Achou que era a Alemanha&#8221;
Atuação de Maurício, do Palmeiras, contra o Coritiba agita a web: “Achou que era a Alemanha” -

Líder do Brasileirão, o Palmeiras voltou a jogar nesta quarta-feira, fora de casa, diante do Coritiba, e quem estava com saudade de ver o Verdão em campo recebeu um show de Mauricio nos 45 minutos iniciais. O atacante, que disputou a Copa do Mundo pelo Paraguai, marcou duas vezes em 20 minutos e agitou as redes sociais.

As reações da torcida palmeirense nas redes sociais aos dois gols de Maurício fizeram o jogador entrar nos assuntos mais comentados. Usuários brincaram com o fato do Paraguai, com Maurício em campo, ter eliminado a Alemanha na Copa do Mundo de 2026, e também destacaram que o jogador está recém-casado – o que pode ter dado uma motivação a mais para o atacante.

Veja as principais reações da web aos dois gols em 20 minutos de Maurício contra o Coritiba:

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