Atuação de Maurício, do Palmeiras, contra o Coritiba agita a web: “Achou que era a Alemanha”

Líder do Brasileirão, o Palmeiras voltou a jogar nesta quarta-feira, fora de casa, diante do Coritiba, e quem estava com saudade de ver o Verdão em campo recebeu um show de Mauricio nos 45 minutos iniciais. O atacante, que disputou a Copa do Mundo pelo Paraguai, marcou duas vezes em 20 minutos e agitou as redes sociais.
As reações da torcida palmeirense nas redes sociais aos dois gols de Maurício fizeram o jogador entrar nos assuntos mais comentados. Usuários brincaram com o fato do Paraguai, com Maurício em campo, ter eliminado a Alemanha na Copa do Mundo de 2026, e também destacaram que o jogador está recém-casado – o que pode ter dado uma motivação a mais para o atacante.
Veja as principais reações da web aos dois gols em 20 minutos de Maurício contra o Coritiba:
Maurício achando que tá jogando contra a Alemanha.
Vai com calma MauMau.
— DEL’AMORESEP ⓟ (@DELAMORESEP) July 22, 2026
Mauricio encarando o Coritiba achando que é a Alemanha
— #MILGRAU2026™ (@parmeramilgrau) July 22, 2026
20 MINUTOS E 2 GOLS DO MAIOR PARAGUAIO QUE JÁ EXISTIU.
OBRIGADO MAURÍCIO. pic.twitter.com/obHI9Pknad
— Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) July 22, 2026
Mauricio depois de ter virado paraguaio e casado pic.twitter.com/910UgMSREN
— Lourenç0 (@jjoaolourenc0) July 22, 2026
mauricio desde que casou pic.twitter.com/7mS7IILeaV
— vicki (@swfltay) July 22, 2026
Aparentemente o Maurício que voltou da Copa do Mundo é a reencarnação do Messi
— Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 22, 2026
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