Vasco marca no fim e arranca empate contra Independiente Medellín pela Sul-Americana

O Vasco buscou um empate importante de 2 a 2 contra o Independiente Medellín nesta quarta-feira (22), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. Como o confronto nos playoffs da Copa Sul-Americana ocorreu com portões fechados devido a uma punição da Conmebol ao time colombiano, a equipe brasileira soube aproveitar o cenário atípico e construiu uma boa vantagem para o jogo de volta.

Embora o jovem Montaño, de apenas 19 anos, tenha balançado as redes duas vezes para os donos da casa, o Cruz-Maltino reagiu rapidamente no placar. Consequentemente, o time carioca garantiu a igualdade graças a um gol contra de Varela e a um arremate certeiro de Spinelli.

Portanto, o clube precisa de uma vitória simples no segundo jogo para avançar às oitavas de final, onde enfrentará o Olimpia-PAR. Além disso, um novo empate levará a decisão direto para os pênaltis, ao passo que os colombianos também necessitam de qualquer triunfo para conquistar a vaga.

Vacilo do Vasco

Mesmo sem a pressão das arquibancadas diante do frágil Independiente, o Vasco assumiu a iniciativa do confronto logo na primeira etapa. Consequentemente, o clube carioca construiu as melhores oportunidades e esteve muito próximo de inaugurar o placar ao longo dos primeiros 45 minutos.

Nesse contexto, o meia Nuno Moreira e o atacante Brenner tiveram excelente ocasião para balançar as redes no Atanásio Girardot, mas o goleiro Chaux realizou grandes intervenções e evitou a vantagem vascaína.

No entanto, o volume de jogo do Cruz-Maltino não resultou em gols e, em razão disso, o adversário puniu a desatenção carioca. Desse modo, na única investida do time colombiano, Yony ajeitou a bola e o jovem Montaño apenas empurrou a pelota para o fundo do gol, consolidando um autêntico balde de água fria após uma clara falha da defesa.

Vasco volta a vacilar

Embora o Vasco tenha sofrido o gol no último minuto do primeiro tempo, a equipe buscou o empate logo aos 25 segundos da etapa final. Na jogada decisiva, Cuiabano avançou em velocidade pela esquerda e efetuou um cruzamento rasteiro para a área. Em seguida, Varela tentou cortar o perigo, mas acabou mandando a bola contra o próprio patrimônio.

Quando o Vasco vivia seu melhor momento na partida, a equipe colombiana aproveitou estrategicamente uma pausa no confronto para retomar a liderança no placar. Na jogada, Medina superou a defesa adversária e rolou a bola para o jovem Montaño — novamente — soltar o pé e assinalar o segundo gol.

No entanto, antes de a bola balançar as redes, Cuesta ainda tentou o desvio e acabou enganando o goleiro Léo Jardim. Assim, mesmo construindo poucas oportunidades ao longo do jogo, os donos da casa capitalizaram com eficiência os erros do Vasco para se manterem em vantagem.

Alívio no fim

A entrada de Spinelli tinha como objetivo claro ser a solução para o setor ofensivo. E o atacante cumpriu a missão de maneira impecável ao tocar na bola uma única vez. Com extrema eficiência, ele não precisou de mais do que esse toque decisivo para mudar o rumo da partida.

Após receber um passe preciso de Cuiabano, o atleta apenas empurrou a bola para o fundo das redes, igualando o placar em Medellín aos 40 minutos do segundo tempo e assegurando, consequentemente, um excelente resultado para a equipe fora de casa.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN-COL 2X2 VASCO

Copa Sul-Americana – Playoffs

Local: Atanásio Girardot, Medellín, Colômbia

Data e hora: 22/7/2026, às 19h (de Brasília)

Gols: Montaño, 48’/1ºT (1-0); Varela, contra 25″/2ºT (1-1); Montaño, 26’/2ºT (2-1); Spinelli 40’/2ºT (2-2)

INDEPENDIENTE MEDELLÍN-COL: Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena (Escórcia, 34’/2ºT); Didier Moreno e Loboa (Cataño, 24’/2ºT); Yony González (Medina, 24’/2ºT), Martegani (Diego Moreno, 37’/2ºT)) e Juan Córdoba; Montaño. Técnico: Luis Perea.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique, 24’/2ºT), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira (Rojas, 13’/2ºT); Andrés Gómez (Ramon Rique, 34’/2ºT), Adson (Marino, 13’/2ºT) e Brenner (Spinelli, 24’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.



Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

Cartão Amarelo: Loboa (IND); Barros (VAS)

Cartão Vermelho: Nenhum

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