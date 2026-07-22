Léo Jardim valoriza empate na Sul-Americana e aponta evolução do Vasco com novo técnico

Apesar do momento instável que o Vasco enfrenta nos gramados, o goleiro Léo Jardim optou por valorizar o empate obtido fora de casa nos playoffs da Copa Sul-Americana diante do Independiente Medellín-COL, ressaltando a boa vantagem que o clube construiu para o confronto de volta.

A equipe ainda busca a primeira vitória sob o comando do novo técnico, Pedro Emanuel, que acumula dois jogos no cargo. No entanto, o camisa 1 fez questão de destacar o curto período de trabalho e enfatizou a clara evolução que o grupo apresentou ao longo dessa primeira semana com o treinador português.

“Difícil de apontar uma coisa. São coisas que acabam acontecendo durante a partida. Estamos cientes dos erros e do que precisa melhorar. O mais importante é ressaltar esse espírito de luta. Sabemos que buscar o resultado nem sempre é fácil. Vamos decidir em casa. Estamos evoluindo e desenvolvendo as ideias e colocando em prática tudo que ele pede. è jogo atrás de jogo, pouco tempo para trabalhar, mas estamos tentando corrigir as falhas”, disse.

Vasco decide em casa

Em seguida, ao analisar a igualdade no placar, o arqueiro confirmou que o Cruz-Maltino agora depende exclusivamente de suas próprias forças para avançar no torneio continental. Dessa forma, basta uma vitória simples na próxima quarta-feira, em São Januário, para que o time garanta a vaga nas oitavas de final.

“Acho que é importante ressaltar e valorizar o espírito de luta da equipe. Ficamos atrás do placar duas vezes e conseguimos reagir, isso é muito importante. É algo que estamos trabalhando. Acho que é um ponto importante para ressaltar. Com relação aos gols temos que trabalhar e melhorar, estamos tentando muito isso. Fechamos só uma semana de trabalho com o Mister”, finalizou.

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Antes de decidir o seu futuro na Sul-Americana, porém, o Vasco redireciona as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo no próximo sábado (25), às 20h30 (de Brasília), quando enfrenta o Mirassol, em São Januário, pela 20ª rodada da Série A.

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