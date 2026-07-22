Botafogo perde em casa e cai de novo para o Bragantino na Copa do Brasil Feminina

O Botafogo deu adeus à Copa do Brasil Feminina ao ser derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 0, em jogo único válido pelas oitavas de final, na noite desta quarta-feira (22) no Rio de Janeiro. Ana Clara e Lurdinha anotaram os gols no Estádio Nilton Santos.

Pelo segundo ano consecutivo, a equipe alvinegra cai no torneio diante do Bragantino, que, por sua vez, vai aguardar sorteio na CBF a fim de conhecer o adversário das quartas.

O jogo

A partida começou intensa, com o Botafogo tentando se impor diante da torcida. Thaiane Camurça, Natane e Rebeca criaram boas oportunidades, sendo a melhor delas aos 36 minutos, quando Natane obrigou a goleira Thalya a fazer uma defesa decisiva. O Bragantino respondeu com jogadas perigosas de Carol Tavares e Mylena, além de uma cabeçada de Camila Ambrózio que passou perto. Apesar das chances, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na etapa final, o Bragantino voltou mais agressivo e quase abriu o placar logo aos sete minutos, em cruzamento de Camila Tavares que exigiu reflexo da goleira Michelle. O Botafogo ainda tentou responder com finalizações de Thaiane Camurça e Natane, mas foi o time visitante que conseguiu balançar as redes. Aos 23 minutos, Ana Clara aproveitou cobrança de falta e cabeceou firme para marcar o primeiro gol.

Com as Gloriosas se lançando ao ataque, o Bragantino encontrou espaço para ampliar. Aos 34′, Lurdinha disparou em velocidade e finalizou com precisão da entrada da área, decretando o 2 a 0. A equipe carioca ainda tentou reagir em cobrança de falta de Natane, mas Thalya afastou o perigo. Nos minutos finais, o Bragantino administrou a vantagem e confirmou a vaga nas quartas de final. Já o Botafogo encerra sua participação na competição, ficando pelo caminho diante de um adversário mais eficiente na segunda etapa.

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