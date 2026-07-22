O impacto de Danilo no Botafogo em meio à possível saída

Contratado em julho de 2025 junto ao Nottingham Forest (ING) por 22 milhões de euros (R$ 147 milhões na cotação da época), o meia Danilo logo tornou-se peça fundamental no esquema do Botafogo. O sucesso foi tanto que o jogador garantiu retorno à Seleção Brasileira e conseguiu convocação para a sua primeira Copa do Mundo. No entanto, tal romance pode terminar em breve.

Isso porque o jogador negocia com outros times e pode deixar o clube ainda na atual janela de transferências, aberta na última segunda (20/7). Com 18 participações em gols em 41 partidas desde que chegou, Danilo é daquelas peças que fará falta se sair. Veja com o Jogada10, então, como ele impacta com sua presença desde a chegada ao Mais Tradicional.

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Importância de Danilo no Botafogo foi instantânea

Danilo estreou pelo Botafogo em agosto de 2025, em derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, em pleno Nilton Santos. Na ocasião, entrou no fim, atuando por apenas 21′. Afinal, após período no Nottingham Forest, encerrou a temporada e ficou quase dois meses sem ir a campo, então ainda angariava condição física para ser titular.

Já na partida seguinte, pela Copa do Brasil, deu a assistência para o gol de Savarino na vitória por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP), garantindo a classificação para a fase seguinte da competição. A partir daí, virou titular e só foi reserva em duas ocasiões. No entanto, o jogador sofreu uma lesão na coxa em setembro, ficando um mês fora e perdendo sete partidas.

Ao retornar, engrenou ótimas aparições, como nos empates com o Santos (2 a 2), Mirassol e Vitória (estes, por 0 a 0), além das vitórias contra Vasco (3 a 0), Sport e Grêmio (estas, por 3 a 2). Foram três assistências nas partidas em questão, ajudando o Botafogo a subir na tabela e se aproximar de vaga na Libertadores – confirmada na reta final da temporada, quando estava lesionado e não pode ir a campo nas três últimas rodadas.

2026, importância aumenta

Após atuar pouco no Campeonato Carioca, Danilo já mostrou ao que veio na abertura do Brasileirão, com show diante do Cruzeiro. Com dois belos gols, foi o melhor em campo na goleada por 4 a 0, no Nilton Santos, animando o torcedor. Na Libertadores, ajudou o time a passar da primeira fase preliminar ao marcar um gol na vitória sobre o Potosí (BOL), em um 2 a 0 no Niltão. Mesmo na eliminação na fase seguinte, contra o Barcelona (EQU), ele foi um dos melhores do Glorioso.

O auge, porém, foi no mês de abril, quando enfileirou excelentes atuações. Marcou contra o Coritiba, Racing (ARG) e também contra o Inter. Tal qual na Liberta, ele também “se salvou” na eliminação na Copa do Brasil, para a Chapecoense, na terceira fase.

Primeiros jogos (e gols) pela Seleção

Antes, em março, ganhou sua primeira convocação à Seleção Brasileira desde 2022 (quando foi, mas não jogou). Inclusive, estreou com a Amarelinha em derrota por 2 a 1 para a França, em amistoso nos Estados Unidos. Depois, em 1º de abril, marcou seu primeiro tento com a Canarinho na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia. Ele repetiria a dose após ser convocado para a Copa do Mundo. No último amistosos antes da viagem da Seleção aos EUA, ele marcou na goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã.

Na Copa, entrou em quatro partidas, mas somou apenas 43 minutos. Foram dez contra Marrocos, na estreia, e outros nove contra o Haiti, pela segunda rodada. Contra a Escócia, não foi a campo. Entrou já nos acréscimos contra o Japão (quando o placar já anotava 2 a 1) e teve seu maior tempo em campo na derrota contra a Noruega por 2 a 1, quando o Brasil caiu nas oitavas de final. Agora, o Glorioso aguarda ansiosamente pelo seu retorno. E, claro, pelo seu “fico”.

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