Maurício marca duas vezes, e Palmeiras vence o Coritiba pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro parou para a Copa do Mundo, voltou e o Palmeiras segue conquistando vitórias e curtindo a liderança da competição. Na noite desta quarta (22), no Couto Pereira, o Verdão não tomou conhecimento do Coritiba e venceu por 3 a 1, com dois gols de Maurício e um de Ramón Sosa – Paulo Roberto descontou para o Coxa.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 44 pontos em 19 jogos e lidera o Brasileirão com 10 pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado com dois jogos a menos. Por outro lado, o Coritiba segue com 26 pontos na 7ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado por outros times nesta rodada.

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Gol de Copa do Mundo

Na volta do Brasileirão, coube a um palmeirense que estava disputando o Mundial marcar o gol que abriu o placar no Couto Pereira. Logo aos nove minutos de jogo, Maurício recebeu de Ramón Sosa dentro da área e teve calma para driblar a marcação, ajeitar o corpo e finalizar no canto de Pedro Rangel para marcar o primeiro do Verdão.

Líder imparável

E o Palmeiras ampliou a sua vantagem ainda no primeiro tempo de jogo, antes mesmo dos 20 minutos de partida. Novamente em um contra-ataque veloz, Maurício novamente recebeu dentro da área, teve tempo de driblar a marcação e dessa vez, com muita categoria, cavou por cima de Pedro Rangel. Segundo gol do paraguaio após disputar a Copa do Mundo. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras teve a oportunidade de marcar o terceiro, mas Jhon Arias acertou o travessão em cobrança de falta.

Ataque fatal

Já no segundo tempo de partida, o Palmeiras mostrou o motivo de ser o líder do Brasileirão com ampla vantagem para o Flamengo, vice-líder. O Verdão voltou disposto a ampliar o marcador, e após desperdiçar duas boas chances, a terceira foi convertida. Aos 22 minutos, Ramón Sosa recebeu bom passe de Piquerez, cortou a marcação, e de fora da área mandou um balaço, sem chances para Pedro Rangel.

Reação rápida

E o Coritiba, que pouco havia feito no ataque no segundo tempo com a bola no pé, aproveitou descuido da defesa do Palmeiras para marcar o seu primeiro gol justamente na saída de bola. Paulo Roberto, que havia acabado de entrar na partida, carregou a bola e soltou um lindo chute para finalmente vencer Carlos Miguel. Foi o primeiro gol do atacante de 21 anos como profissional pelo Coritiba.

Coxa tenta colocar fogo no jogo

Sendo assim, o gol de Paulo Roberto trouxe um ânimo diferente para o Coritiba, que até então parecia resignado ao triunfo palmeirense. Ocampo, de fora da área, tentou marcar um belo gol, mas parou em boa defesa de Carlos Miguel. De fora da área, Lucas Ronier também tentou marcar, mas viu a bola subir e sair por cima do gol. Por fim, o Palmeiras soube segurar o placar e colocar os três pontos na bagagem de volta para São Paulo.

Próximos compromissos

Líder isolado do Brasileirão, o Palmeiras volta a entrar em campo no próximo domingo (26). Pela primeira rodada do returno, o Verdão recebe o Atlético-MG, às 19h30, no Nubank Parque. Já o Coritiba viaja até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, no mesmo dia 26, às 18h30 (horário de Brasília).

CORITIBA 1×3 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data e horário: 22/7/2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Público: 27.273 pessoas

Renda: R$ 1.734.045,00

Gols: Maurício (9’/1T, 0-1); Maurício (19’/1T, 0-2), Ramón Sosa (22’/2T, 0-3), Paulo Roberto (23’/2T, 1-3)

CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga (Ocampo, 32’/2T), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan, 20’/2T); Thiago Santos (JP Chermont, 33’/2T), Sebastián Gómez (Vini Paulista, intervalo) e Josué; Lavega (Lucas Ronier, 14’/2T), Breno Lopes e Renato Marques (Paulo Roberto, 20’/2T). Técnico: Fernando Seabra.

>PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 46’/2T), Arias (Riquelme Fillipi, 35’/2T); Mauricio (Emi Martínez, 34’/2T) e Ramón Sosa (Heittor, 46’/2T). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Thiago Santos (COR), Alexander Barboza, Sosa, Khellven (PAL)

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