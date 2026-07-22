Jogador impede treino do time e força saída do Wolverhampton

O ambiente no Wolverhampton segue conturbado no início desta pré-temporada em Portugal. O atacante nigeriano Tolu Arokodare causou o cancelamento das atividades da equipe nesta semana após ter a sua transferência negada para o futebol italiano. A informação partiu do jornal britânico BBC. O jogador de 25 anos sentou no gramado e exigiu publicamente que a diretoria aceitasse a oferta da Fiorentina, demonstrando total insatisfação com a postura dos dirigentes da equipe da segunda divisão inglesa.

A atitude intempestiva do atleta forçou o técnico César Peixoto a encerrar os trabalhos mais cedo na última segunda-feira (20). Por consequência do impasse nos bastidores, a comissão técnica cortou o centroavante do amistoso programado para esta quarta-feira diante do Maidenhead United. Anteriormente, o clube havia aceitado uma proposta oficial do Trabzonspor, da Turquia, contudo o africano recusou a mudança de país com o propósito de aguardar a investida da equipe da Itália.

Histórico de indisciplina e prejuízo para o Wolverhampton

O comportamento polêmico de Arokodare não representa um fato isolado em sua passagem pelo futebol inglês. Em abril deste ano, a diretoria puniu o atleta administrativamente devido a uma briga de vestiário com o jovem atacante Mateus Mane. O rendimento em campo também gera forte contestação por parte dos torcedores. Isso porque o jogador balançou as redes apenas três vezes na Premier League 2025/2026, torneio no qual a equipe terminou na lanterna e acabou rebaixada.

A saber, Tolu Arokodare chegou ao clube em setembro do ano passado após uma operação financeira expressiva junto ao Genk, da Bélgica, avaliada em 24 milhões de libras (cerca de R$ 172 milhões). O episódio recente transformou-se em um teste de fogo precoce para o treinador português César Peixoto, de 46 anos. Recém-contratado após passagem pelo Gil Vicente, o técnico assumiu o cargo com a difícil missão de reestruturar o plantel e conduzir a equipe de volta à elite da Inglaterra.

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