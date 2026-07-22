Pedro Emanuel valoriza empate na Colômbia, mas aponta falhas e cobra mais eficácia do Vasco

Após o empate em 2 a 2 na Colômbia, o técnico do Vasco Pedro Emanuel avaliou o placar diante do Independiente Medellín como um desfecho aceitável, embora sustentasse que o clube carioca construiu volume de jogo suficiente para construir a vitória.

Durante a análise da partida, o treinador português lamentou abertamente as oportunidades desperdiçadas na etapa inicial e destacou que os vacilos no setor defensivo impediram o clube de retornar ao Rio de Janeiro com a vantagem no confronto.

“Fizemos uma mudança específica em relação a nós. Foi uma pena termos sofrido um gol no último minuto, mas a forma como entramos na segunda parte nos motivou a continuar. Criamos, penso eu, mais oportunidades do que o Independiente. Valorizamos o resultado porque levamos para São Januário a decisão da eliminatória e podemos decidir em casa”, comentou.

Falta de eficiência no Vasco?

Na visão do comandante, a falta de pontaria no momento decisivo custou caro ao elenco vascaíno durante os primeiros quarenta e cinco minutos, momento em que a equipe exerceu amplo domínio sobre o adversário. Consequentemente, o time pagou um preço alto por falhas individuais nos instantes finais do primeiro tempo, caindo em desvantagem no placar logo antes do intervalo.

“Faltou um pouco mais de eficácia e sermos mais incisivos na primeira parte. Se marcássemos primeiros, teríamos mais confiança. Tivemos mais boa e ações no gol do Independiente. Isso poderia ter ajudado a sair com outro resultado daqui. O erro faz parte do futebol, mas temos que ter outra mentalidade em como defendemos o nosso gol, principalmente nos minutos finais dos tempos.

“A equipe entrou muito motivada na segunda parte. Não ou dizer o contrário na parte físico, os que entraram continuaram lutando. Aceitando o empate, mas pelas oportunidade poderíamos ter saído com a vitória. Agora em São Januário tentaremos sair com a vitória”, finalizou.

LEIA MAIS: Léo Jardim valoriza empate na Sul-Americana e aponta evolução do Vasco com novo técnico

Apesar de já somar mais de dez dias no comando do Vasco, o técnico enfrentou dificuldades adicionais para mapear o padrão tático do rival colombiano, uma vez que o Independiente Medellín promoveu uma troca recente em sua comissão técnica.

Contudo, Pedro Emanuel reiterou que o resultado obtido fora de casa mantém o clube brasileiro em uma posição extremamente favorável para buscar a classificação diante de seus torcedores.

“Me surpreendeu porque vi algumas partidas da Colômbia para tentar conhecer algumas ideias do treinador. Foi difícil para nós estar preparados, é uma equipe organizada com jogadores experientes. Nós também somos difíceis e analisar nesse momento porque estamos aqui há pouco tempo. Queremos passar, viemos aqui para disputar esse primeiro jogo. Vamos decidir com a nossa torcida e teremos um dia bonito para nós, Vasco”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.