Rafael Tolói deixa duelo contra o Athletico lesionado e liga alerta no São Paulo

O São Paulo ganhou mais um motivo de preocupação para a sequência da temporada. Afinal, durante a partida contra o Athletico, nesta quarta-feira (22/7), em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Rafael Tolói deixou o gramado ainda no primeiro tempo com suspeita de uma nova lesão muscular.

O defensor sentiu dores na parte posterior da coxa direita aos 21 minutos da etapa inicial. Sem condições de seguir em campo, ele próprio chutou a bola para fora para receber atendimento médico. Logo em seguida, sinalizou ao banco de reservas que precisaria ser substituído. O jovem Osório, revelado pelas categorias de base do Tricolor, entrou em seu lugar.

A cena após a substituição chamou atenção. Já no banco de reservas, Rafael Tolói não conteve a emoção e foi às lágrimas. Além disso, recebeu o apoio dos companheiros enquanto iniciava o tratamento com a equipe médica.

São Paulo tem muitos problemas na defesa

O problema aumenta a preocupação da comissão técnica de Dorival Júnior, principalmente porque esta não é a primeira vez que o zagueiro sofre com lesões em 2026. Desde o início da temporada, Tolói passou mais tempo em recuperação no departamento médico do que à disposição da equipe. Assim, vem dificultando a sequência do experiente defensor.

Além da possível nova baixa de Tolói, o São Paulo enfrenta um cenário delicado no setor defensivo. Sabino ainda está em fase de transição física, Alan Franco deixou o clube durante a janela de transferências e Domingos Duarte, contratado para reforçar a defesa, segue impossibilitado de atuar. O zagueiro português ainda não pode ser regularizado porque o Tricolor cumpre um transfer ban imposto pela Fifa.

Dessa forma, Dorival Júnior vê as opções para a zaga diminuírem justamente no momento em que o calendário volta a acelerar. Caso a lesão de Rafael Tolói seja confirmada nos exames médicos, o treinador poderá precisar recorrer novamente aos jovens da base até que o clube consiga regularizar seus reforços ou recuperar os atletas entregues ao departamento médico.

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