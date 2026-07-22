Plata preocupa Flamengo após sair lesionado contra a Chape

Os jogos oficiais mal voltaram e o Flamengo já tem mais um problema. Ao voltar aos gramados nesta quarta-feira (22/7), em partida contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), o ponta Gonzalo Plata saiu lesionado ainda no primeiro tempo e gera nova preocupação ao clube.

O jogador, titular mesmo após disputar a Copa do Mundo pelo Equador, sentiu dores no joelho direito ao longo da primeira etapa. Após tentar permanecer, ele caiu e pediu substituição, aos 32′. Dessa forma, o técnico Leonardo Jardim colocou Lorran a campo, em sua reestreia oficial desde 2024 com a camisa do Fla.

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Assim, a tendência é que Plata seja avaliado clinicamente nesta quinta-feira (23/7), quando a delegação chega de volta ao Rio de Janeiro (RJ). Ao sair do gramado, ele logo sentou no banco de reservas com uma bolsa de gelo aplicada na região do joelho direito.

Esta, aliás, não é a primeira lesão de Plata no Flamengo. Desde que chegou, em 2024, esta será (se confirmada) a quinta contusão do equatoriano, que convive com problemas do tipo. Primeiro, sofreu edema no osso, em abril de 2025, ficando sete dias fora. Depois, em maio, teve problemas no joelho, desfalcando a equipe em 45 dias (11 partidas somando a seleção do Equador). No mês seguinte, uma lesão na coxa direita fez o camisa 17 ficar mais dois jogos fora. Por fim, em maio deste ano, perdeu três partidas por novo problema, desta vez no jelho esquerdo.

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