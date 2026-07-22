Autor de dois gols, Maurício despista sobre futuro e mantém foco no Palmeiras: “Quero ficar”

Depois de disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai, o atacante Maurício voltou com tudo ao Palmeiras. No retorno do Brasileirão, Maurício marcou duas vezes e comandou a vitória do Verdão por 3 a 1 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira (22), no Couto Pereira.

Um dos bons destaques do Paraguai na Copa do Mundo, Maurício falou sobre uma possível saída do Palmeiras dado ao bom desempenho no Mundial. O atacante despistou ao falar sobre o assédio de outros clubes e afirmou que, neste momento, o seu foco é permanecer no Palmeiras.

“Estou muito feliz, sou muito feliz aqui. Sempre falei isso para todo mundo, independentemente se estou vivendo um bom momento ou não. Me dedico ao máximo, nunca deixo de trabalhar e de manter os pés no chão”, disse Maurício, que emendou:

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“A gente sabe que, depois da Copa do Mundo que eu fiz, surge interesse (de outros clubes), mas não estou preocupado com isso. Estou precoupado em fazer o que eu fiz hoje, que é me doar ao máximo para o Palmeiras. Deixo isso nas mãos do Anderson Barros e do André (empresário) para que eles façam o melhor. Estou muito feliz aqui e quero continuar”, enfatizou ao ‘Amazon Prime Video’.

Maurício foi titular nesta quarta-feira e precisou de apenas 19 minutos para marcar duas vezes e abrir o caminho da vitória para o Palmeiras. O Verdão segue como líder isolado do Brasileirão e foi o “campeão” do primeiro turno com 44 pontos em 19 rodadas. O atacante analisou a campanha palmeirense e falou sobre a importância de voltar ao Brasileirão vencendo.

“É fruto do trabalho que a gente faz diariamente. A rapazeada que foi para a Copa aproveitou muito bem lá e também os que ficaram. Temos profisionais de muita qualdiade, a comissão técncia dispensa comentários. Isso faz com que a gente não relaxe, não fique de salto alto nem sem humildade. Acho que esse é o grande segredo nosso: união e humildade. Temos que demonstrar isso a cada jogo. Muito feliz pela partida, não só minha, mas de toda a equipe. Mostramos que temos muita qualidade”, finalizou.

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