São Paulo acerta contratação de Domingos Duarte, mas aguarda fim de transfer ban

O São Paulo concluiu os trâmites burocráticos e assinou o contrato com o zagueiro Domingos Duarte na tarde desta quarta-feira (22), poucas horas antes do confronto diante do Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro. O vínculo entre as partes apresenta validade por duas temporadas, encerrando uma longa novela que chegou a ser dada como encerrada em momentos anteriores. A diretoria tricolor trabalha agora nos bastidores com a finalidade de regularizar o atleta no Boletim Informativo Diário (BID) assim que quitar a dívida do transfer ban na Fifa, originada pelo não pagamento da primeira parcela da compra de Marcos Antônio junto à Lazio.

O jogador português encontrava-se livre no mercado da bola após o término do seu compromisso com o Getafe, da Espanha, surgindo como a prioridade absoluta da cúpula paulista para o setor defensivo desde a abertura da janela. As tratativas, contudo, travaram repetidamente em razão das elevadas exigências salariais apresentadas pelo estafe do defensor. Como resultado da saída do dirigente Rui Costa do departamento de futebol, a dupla interina formada por Rafinha e Felipe Carvalho retomou os contatos com o estafe. Como consequência, Domingos reduziu os valores pretendidos e aceitou os moldes oferecidos. Ele junta-se aos novos reforços Victor Sá, Newton e Aurélio Buta.

Mudanças no elenco e urgência por um zagueiro no São Paulo

A contratação de Domingos Duarte soluciona a principal carência diagnosticada pela comissão técnica para este segundo semestre. A necessidade de reforçar a primeira linha de combate aumentou de forma drástica nas últimas semanas devido a uma série de baixas médicas e saídas de profissionais. A diretoria amargou a rescisão contratual de Matheus Doria, a grave lesão de Sabino, o empréstimo do argentino Alan Franco ao Tigres, do México, além do término do vínculo do venezuelano Nahuel Ferraresi, que se transferiu para o Botafogo.

Apesar da recente reintegração do experiente Arboleda ao grupo principal, os profissionais avaliavam internamente que o plantel necessitava de mais uma peça de reposição imediata. Antes de fechar o acordo definitivo com o ex-atleta do Getafe, os dirigentes paulistas tentaram sem sucesso a contratação de Arthur Chaves, do Hoffenheim, monitoraram a situação de Felipe Silva, do Porto B, e abriram conversas por Ricardo Graça, mas nenhuma dessas opções apresentou avanços práticos nas negociações.

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