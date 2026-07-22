Atlético-MG supera homônimo piauiense e avança na Copa do Brasil Feminina

O Atlético-MG garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina ao superar o Atlético-PI por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), em Belo Horizonte. As Vingadoras dominaram boa parte do confronto na Arena MRV, mas precisaram lidar com a pressão adversária no segundo tempo para confirmar a classificação.
O jogo
Logo aos 22 minutos, a aniversariante Laura Maria abriu o placar com uma cobrança de falta perfeita, colocando o time mineiro em vantagem. Com mais posse de bola e organização tática, o Atlético-MG conseguiu ditar o ritmo e impedir que o rival reagisse imediatamente.
Na volta do intervalo, o Atlético-PI se lançou ao ataque e criou chances perigosas, acertando a trave e obrigando a goleira Weber a brilhar com defesas decisivas. Apesar do sufoco, a equipe mineira aproveitou os espaços deixados pelo adversário e ampliou nos acréscimos. Isso porque Amália cruzou da linha de fundo, e Pimenta apareceu livre para marcar o segundo gol. Nos instantes finais, Nenê descontou para o time piauiense em um contra-ataque, mas já não havia tempo para reação.
Sorteio e próximos compromissos
Com o triunfo, o Atlético-MG avança às quartas de final, fase que passa a ser disputada em jogos de ida e volta. O sorteio que definirá os confrontos ocorre na sexta-feira (24), às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Antes disso, as Vingadoras têm compromisso pelo Campeonato Brasileiro Feminino: enfrentam o Red Bull Bragantino no sábado (25), às 17h, no estádio Benitão.
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