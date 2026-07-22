Auxiliar do Palmeiras desconversa sobre interesse em Danilo: “Apenas suposição”

Sem Abel Ferreira, suspenso, o auxiliar técnico João Martins foi o responsável por comandar o Palmeiras à beira do campo do Couto Pereira, nesta quarta, diante do Coritiba. E sob a batuta de Martins, o Verdão fez bonito e venceu o Coxa por 3 a 1, segue como líder isolado e chegou a marca do melhor início de Brasileirão da história do clube.

Mesmo voando na temporada até aqui, o Palmeiras quer se reforçar ainda mais e tem interesse em repatriar o volante Danilo, hoje no Botafogo. As últimas notícias afirmam que o Verdão subiu os valores de uma proposta ao Botafogo pelo jogador. Por outro lado, o Botafogo pretende utilizar Danilo nesta quinta, pelo Brasileirão, o que poderia frustrar os planos do Verdão, uma vez que o volante completaria os 13 jogos de limite para uma transferência interna.

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Sendo assim, ao ser perguntado sobre a possível chegada – ou não – de Danilo, João Martins desconversou sobre o assunto. O auxiliar de Abel Ferreira classificou o rumor como “suposição”, mas afirmou que o Palmeiras sempre quer ter os melhores jogadores.

“Vou responder como João. Primeiro, esse assunto não me diz respeito. Gosto de trabalhar com aquilo que tenho, e o Danilo, neste momento, é apenas uma suposição. Nós o conhecemos muito bem e queremos sempre ter os melhores conosco. Mas, hoje, os melhores possíveis são os jogadores que já estão aqui”, respondeu João Martins.

Elogios a Maurício

Principal jogador da partida desta quarta, o atacante Maurício foi alvo de elogios por parte de João Martins. O auxiliar técnico do Palmeiras fez questão de salientar a importância de ter um atleta como Maurício no elenco, e valorizou a atuação do atacante, autor de dois gols na partida desta quarta.

“Nós sabemos do potencial e da qualidade do Mauricio, mas ele já está no Palmeiras há dois anos. Este é um clube muito exigente e não dá para esconder. É preciso assumir responsabilidades. Aos poucos, ele está fazendo isso. A Seleção ajudou muito. Quando um jogador chega a outro patamar, isso também se reflete no clube. Hoje ele já não é um jogador qualquer. É um jogador internacional, disputou uma Copa do Mundo, bateu pênalti contra o Neuer. É esse Mauricio que nós exigimos. Não é mais o Mauricio que veio do Internacional, que jogava bem, mas às vezes fugia dos duelos. Agora é um jogador com muito mais responsabilidade por tudo o que viveu”, destacou.

Líder do Brasileirão com 44 pontos, o Palmeiras volta a entrar em campo no próximo domingo (26). No Nubank Parque, o Verdão recebe o Atlético-MG, às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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