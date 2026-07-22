Franclim Carvalho escala Botafogo com retornos e estreia

O Botafogo finalizou a sua preparação na manhã desta quarta-feira (22), no Espaço Lonier, com o propósito de ajustar os últimos detalhes táticos para o próximo compromisso. A equipe carioca enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (23), no estádio Nilton Santos, em duelo atrasado válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho comandou atividades com times mistos nos últimos dias, visto que buscou dar oportunidades a diversas peças e testar novas opções no elenco. A tendência de bastidores aponta para a manutenção da base que venceu o Santos na rodada anterior.

A principal novidade envolve o retorno do atacante Arthur Cabral, que se recuperou totalmente de dores na região lombar e participou da maior parte do treino na equipe principal. Caso o centroavante apresente qualquer desgaste físico de última hora, o jovem Lucas Emanuel, destaque do sub-17, surge como o substituto imediato. No setor de meio-campo, o argentino Montoro retorna após cumprir suspensão automática e deve reassumir o posto ao lado de Huguinho e Medina.

Desfalque na defesa e briga acirrada no gol do Botafogo

A comissão técnica terá de mexer obrigatoriamente na estrutura defensiva por consequência da ausência de Ferraresi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-esquerdo Marçal vem treinando improvisado na zaga pelo lado esquerdo e deve iniciar a partida na vaga, atuando junto com Justino. A novidade no banco de reservas fica por conta do recém-contratado Lucas Monzón, que foi oficialmente relacionado para o embate. Além dele, o volante Danilo se reapresentou após disputar a Copa do Mundo e também integra a lista de relacionados, embora comece no banco devido às negociações em andamento com o Palmeiras.

A grande expectativa da torcida gira em torno da meta alvinegra, onde Franclim promoverá a estreia de um novo arqueiro. A disputa pela vaga de titular ocorre entre os recém-chegados Gabriel Batista e Warleson. Embora o comandante não tenha cravado a escolha nos trabalhos de campo, Warleson treina há mais tempo com o grupo e desponta com maior favoritismo com a finalidade de iniciar o jogo.

Assim sendo, a provável escalação apresenta: Warleson; Vitinho, Marçal, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins.

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