Pela Sul-Americana, Lanús ganha do Cienciano na Argentina

O Lanús saiu na frente do Cienciano em duelo pelos playoffs da Sul-Americana. Nesta quarta-feira (22), o time da Argentina ganhou por 2 a 0 a partida que aconteceu no estádio La Fortaleza, situado na Grande Buenos Aires. Agora, o time que detêm o título do torneio joga por qualquer empate ou mesmo derrota por um gol para encarar, nas oitavas de final, o Botafogo.

Na base da insistência, o gol saiu

A posse de bola era esmagadora por parte do Lanús. Seja pela atitude dos donos da casa como pela predileção do adversário em explorar espaços para contra-ataque, priorizando fechar a parte frontal de sua área. Não por acaso, os anfitriões até abriram a conta cedo (quatro minutos) após ótimo lançamento para Yoshan Valois. Porém, a arbitragem captou corretamente posição de impedimento.

Mesmo sem traduzir em quantidade de finalizações a sua superioridade territorial, o Granate usava bem os lados de campo e, em uma das investidas, conseguiu furar o bloqueio do Cienciano. Aos 35, Lucas Besozzi recebeu passe no lado direito do ataque e cruzou rasteiro para Franco Watson que girou e bateu forte, de pé esquerdo, no canto direito de Ítalo Espinoza.

Potencial mudança de cenário

Em condições normais, o panorama do jogo apresentava pouco espaço para modificação, já que o ritmo de domínio por parte do Lanús seguia em curso. Porém, aos 15 minutos, um pisão de Besozzi na perna de Gerson Barreto gerou revisão via VAR e a decisão do árbitro Alexis Herrera em expulsar diretamente o camisa 77 do time argentino.

Apesar dos pesares…

A desvantagem numérica até fez com que o time dirigido por Mauricio Pellegrino precisasse ter maior preocupação defensiva no trecho final da partida. Contudo, mesmo com o novo cenário e o Cienciano subindo suas linhas de marcação, o Lanús também teve suas escapadas de contra-ataque e ainda ampliou sua dianteira. Já aos 50 minutos do segundo tempo, um chute cruzado de Matías Sepúlveda foi defendida parcialmente por Espinoza. No rebote, Ramiro Carrera só teve o trabalho de completar pras redes.

LANÚS 1 x 0 CIENCIANO

Sul-Americana – Playoffs (Jogo de Ida)

Data e horário: 22/07/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: La Fortaleza, em Lanús (ARG)

Gols: Watson (35’/1°T) (1-0)

LANÚS: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Cardozo (Peña Biafore, 41’/2°T), Medina (Sepúlveda, 44’/2°T), Salvio (Aquino, 41’/2°T), Watson (Carrera, no intervalo) e Besozzi; Valois (Wlk, 30’/2°T). Técnico: Mauricio Pellegrino.

CIENCIANO: Espinoza; Nunez, Amondarain, Becerra e Martinich (La Torre, 22’/2°T); Barreto, Arias (Succar, 37’/2°T) e Robles (Cabello, 39’/1°T); Souza, Garcés e Hohberg. Técnico: Horacio Melgarejo.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões Amarelos: Watson, Salvio, Cardozo, Carrera (LAN); Arias, Martinich (CIE)

Cartões Vermelhos: Besozzi (LAN).

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