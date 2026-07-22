Em duelo na briga pelo G6, Goiás evita derrota para o Sport pela Série B

Goiás e Sport empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (22), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Serrinha, em Goiânia, os anfitriões largaram em desvantagem no placar graças ao gol de Perotti, mas conseguiram buscar a igualdade com Djalma nos minutos finais.

Com o resultado na capital goiana, portanto, o Esmeraldino ocupa a sétima posição na tabela com 29 pontos, enquanto o Sport aparece logo atrás, em oitavo lugar, com 28.

O jogo

O confronto começou equilibrado, com alternância de domínio entre as equipes. Aos 20 minutos, Biel cruzou e Perotti apareceu para abrir o placar para o Leão da Ilha. Os visitantes, aliás, mostraram mais eficiência durante a etapa inicial e foram para o intervalo em vantagem. O Goiás tentou assumir o controle ofensivo, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. A persistência foi recompensada aos 42 minutos, quando Djalma levantou a bola na área. Anselmo Ramon tentou o desvio, mas a arbitragem confirmou o gol direto para o lateral esmeraldino, decretando o empate.

No segundo tempo, com o apoio da torcida, os donos da casa tentaram assumir o controle ofensivo, mas encontraram dificuldades para criar chances claras. A persistência, contudo, foi recompensada já na reta final. Aos 42 minutos, Djalma levantou a bola na área, Anselmo Ramon tentou o desvio de cabeça, mas a arbitragem confirmou que a bola entrou direto, atribuindo o gol ao lateral esmeraldino.

Próximos compromissos

O próximo compromisso do Goiás será no domingo (26), às 18h30, contra o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte. Já o Sport recebe o Cuiabá na segunda-feira (27), às 19h30, na Ilha do Retiro.

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