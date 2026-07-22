Na volta ao Brasileirão, Flamengo controla e goleia a Chapecoense em SC

Na volta aos jogos do Brasileirão após 53 dias, o Flamengo – com brilho de Pedro – controlou e goleou facilmente a Chapecoense por 4 a 0, nesta quarta-feira (22/7), em plena Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 19ª e última rodada do primeiro turno. O centroavante, novo artilheiro do torneio, agora com 12 gols, marcou duas vezes. Rafael Thyere (contra) e Lorran também marcaram na goleada, mantendo a distância do Fla para o líder Palmeiras, que venceu mais cedo nesta quarta, em sete pontos.

A equipe de Leonardo Jardim ainda contou com a volta de alguns de seus jogadores que disputaram a Copa do Mundo, como Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, de Arrascaeta e Gonzalo Plata. Este último, no entanto, deixou o jogo mais cedo com suspeita de lesão no joelho direito, podendo virar novo problema para o clube. Com a vitória, o Flamengo – vice – segue a sete pontos do líder Palmeiras (37 x 44), mas com uma partida a menos. A Chape, por outro lado, amarga a lanterna, com apenas nove pontos.

Chuva torrencial nos primeiros minutos

O jogo começou debaixo de muita chuva, mas agitado em Chapecó! Primeiro, o time da casa tomou as rédeas da partida e empilhou cruzamentos na área do Flamengo. Em um dos lances, a bola ficou com Bolasie, que arriscou de fora da área e pegou muito mal, isolando. Depois, quando o Fla foi ao ataque pela primeira vez, aos 7′, Ayrton Lucas recebeu calcanhar de Plata e tentou a sorte. Para fora, porém.

Aos 17′, quase que a Chape abriu o placar. Em jogada da direita, Giovanni Augusto recebeu na área e, de primeira, mandou no cantinho de Rossi. O argentino se esticou todo para evitar o primeiro gol do jogo. O elenco do Flamengo, porém, passou a sobressair. Pedro, afinal, recebeu de Bruno Henrique, se livrou de Eduardo Doma como quis, driblou também Rafael Thyere e chutou no canto para matar Matheus Aurélio. Golaço de craque, aos 26′.

A má notícia ficou por conta do atacante Plata. De volta após disputar a Copa do Mundo pelo Equador, o jogador iniciou o jogo, mas saiu aos 32′ por lesão no joelho direito, virando preocupação. Seis minutos depois, no entanto, o Fla chegou ao segundo, com gol contra de Rafael Thyere, de cabeça, após cruzamento de Emerson Royal.

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Arrasca de volta ao Flamengo

Na etapa final, Lorran aproveitou passe excelente de Pedro para fazer o terceiro logo aos 3′. O atacante lançou de letra, Bruno Pacheco chegou na frente, mas o meia acreditou, chutou e fez Matheus Araújo realizar grande defesa. Na sobra, ele bateu de esquerda, com raiva, para fazer seu primeiro gol pelo Flamengo desde 2024. Ele retornou nesta janela após passar empréstimo com o Pisa (ITA).

Outro que voltou foi Giorgian de Arrascaeta. O craque, fora de ação desde abril, enfim retornou após se recuperar de duas lesões, entrando aos 21′ da etapa final. Alex Sandro e Danilo, além do titular Léo Pereira, também voltaram a jogar depois da Copa do Mundo. Com a vitória encaminhada, o Flamengo tirou o pé do acelerador e viu a Chapecoense começar a criar chances. Rossi, porém, estava em boa noite para garantir a meta inviolada. No fim, houve tempo para transformar em goleada: Samuel Lino aproveitou rebote e chutou de fora da área. Pedro, muito bem colocado, desviou de cabeça para, assim, garantir os três pontos para o atual campeão brasileiro.

Próximos passos

A Chapecoense volta a campo já neste sábado (25/7), quando visita o Santos, na Vila Belmiro, pela 20ª e primeira rodada do returno do Brasileirão. A partida começa às 18h30 (de Brasília). Quatro dias depois, na quarta (29/7), receberia o Vasco, na Arena Condá, pela #21. Como o Cruz-Maltino tem jogo no playoff da Sul-Americana, a partida foi adiada. Já os duelos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil serão na sequência, nos dias 2 e 5 de agosto, sendo o primeiro em Chapecó.

O Flamengo, eliminado da Copa do Brasil, tem três compromissos pelo Brasileirão antes das oitavas da Libertadores (curiosamente, contra o Cruzeiro). No domingo (26/7), o time carioca recebe o São Paulo, na abertura do returno, às 18h30. Depois, o adversário é o Inter, no Beira-Rio, na quarta. Por fim, somente no dia 9 de agosto, encara o Vitória, no Maracanã. Apenas em 12 de agosto que o Fla inicia a campanha no mata-mata da Liberta contra a Raposa, no Mineirão. A volta, no Maraca, será no dia 19 – ambos os jogos às 21h30.

CHAPECOENSE 0 x 4 FLAMENGO

Brasileirão 2026 – 19ª rodada

Data e horário: 22/7/2026, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Público Presente: 13.769 presentes

Público pagante: Não divulgado

Renda: R$ 1.605.755,00

Gols: Pedro, 26’/1ºT (0-1); Rafael Thyere, 37’/1ºT (0-2); Lorran, 3’/2ºT (0-3); Pedro, 41’/2ºT (0-4)

CHAPECOENSE: Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David (Ênio, 13’/2ºT) e Vinícius Balieiro (Bruno Matias, 13’/2ºT); Giovanni Augusto (Neto Pessoa, 23’/2ºT), Bolasie (Kássio, 23’/2ºT) e Marcinho (Rubens, 34’/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira (Danilo, 34’/2ºT) e Ayrton Lucas (Alex Sandro, 23’/2ºT); Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo, 23’/2ºT) e Samuel Lino; Plata (Lorran, 32’/1ºT), Bruno Henrique (de Arrascaeta, 23’/2ºT) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Bruno Pacheco (CHA); X (FLA)

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