Bragantino empata com Sporting Cristal e decide vaga nas oitavas em casa

O Bragantino vai decidir seu futuro na Sul-Americana dentro de casa. Nesta quarta-feira (22/7), o Massa Bruta ficou no empate com o Sporting Cristal por 0 a 0, no Estádio Nacional de Lima (PER), pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. A equipe comandada por Vagner Mancini teve um primeiro tempo abaixo, mas melhorou na etapa final. Além disso, o goleiro Cleiton, que fez pelo menos três defesa complicadas, foi fundamental para o placar. No fim, a equipe paulista jogou com um a menos por conta da expulsão de Fernando, nos acréscimos.
Com isso, os times precisam vencer para avançar às oitavas de final da Sul-Americana. Um novo empate leva a disputa aos pênaltis. O duelo de volta ocorre na próxima quarta-feira (29/7), às 21h30, no Cícero de Souza Marques. Quem vencer, vai encarar o Atlético-MG.
Entretanto, antes disso, o Massa Bruta enfrenta o Coritiba no domingo (26/7), às 18h30, também em Bragança Paulista. O time do interior paulista se encontra na quinta posição, com 30 pontos, e pode se aproximar dos líderes.
O Jogo
Sporting Cristal e Bragantino fizeram um primeiro tempo bem movimentado. As chances mais claras de gol, entretanto, foram do time peruano, que exigiu boas defesas de Cleiton. Barcos (aquele mesmo, com passagem pelo Palmeiras) quase abriu o placar aos 48 minutos. Do outro lado, o Bragantino pecou bastante na troca de passes e, apesar de buscar o ataque, teve dificuldades para envolver o adversário e exigiu pouco do goleiro Diego Enríquez.
O Massa Bruta, por sua vez, melhorou no segundo tempo. Antes dos 10 minutos, Matheus Fernandes e Pitta tiveram duas boas chances. No entanto, os donos da casa também conseguiram assustar com Barcos, que apareceu bem por trás da marcação, e Írven Ávila obrigou Cleiton a fazer duas defesas em sequência.
Na parada para hidratação, o Bragantino teve uma queda de rendimento e deixou o time peruano com a bola. Entretanto, os donos da casa não foram tão eficazes e buscaram arriscar de longe, porém também sem êxito. Os brasileiros, por sua vez, assustaram em contra-ataque em chute na trave de Matheus Fernandes. Contudo, nos acréscimos, Fernando deu um soco em Miguel Araujo, foi expulso e deixou o Massa Bruta com um a menos nos minutos finais.
SPORTING CRISTAL (PER) 0x0 RB BRAGANTINO
Playoff da Copa Sul-Americana 2026 – Ida
Data: 22/7/2026
Local: Estádio Nacional de Lima, Peru
Gols: –
SPORTING CRISTAL (PER): Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Lutiger e Cristiano; Yotún, Távara e Wisdom (Cabellos, 17’/2°T); Maxloren Castro (Írven Ávila, 17’/2°t), Santiago Gonzalez (Hoyos, 29’/2°T) e Barcos (Iberico, 28’/2°T). Técnico: Roberto Mosquera.
BRAGANTINO: Cleiton; Agustin Sant’Anna, Alix Vinicius, Guzman Rodriguez e Cauê (Hurtado, intervalo); Gabriel (Rodriguinho, intervalo), Matheus Fernandes e Marcelinho (Herrera, 16’/2°T); Gustavo Neves, Mosquera (Fernando, 33’/2°T) e Isidro Pitta (Vinicinho, 36’/2°T). Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Leandro Rey (ARG)
Auxiliares: Jose Savorani (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
Cartão Amarelo: Yotún (SCL), Henry Mosquera, Matheus Fernandes (RBB)
Cartão Vermelho: Fernando, 45’/2°T (RBB)
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