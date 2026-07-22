São Paulo toma virada em cinco minutos e perde para o Athletico

Primeiro tempo
O São Paulo foi superior no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo o Athletico Paranaense por 1 a 0, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais posse de bola, o Tricolor controlou as ações. Assim, abriu o placar aos 18 minutos, quando Artur cobrou falta com perfeição e acertou o ângulo de Santos. Depois disso, ainda criou boas chances para ampliar, principalmente com Pablo Maia, que furou na entrada da área, e Calleri, que finalizou de voleio rente à trave.
A principal preocupação da etapa foi a lesão de Rafael Tolói. Afinal, o zagueiro sentiu a parte posterior da coxa direita, deixou o gramado chorando e deu lugar ao jovem Osório. O Athletico apostou nas bolas longas e levou pouco perigo. Contudo, assustou apenas nos acréscimos, quando Leozinho cruzou rasteiro e a bola passou perto do gol de Rafael. Antes do intervalo, Santos ainda quase marcou contra ao dominar mal um recuo, mas conseguiu evitar o lance.
Segundo tempo
Depois de abrir o placar com um golaço de falta de Artur e controlar boa parte do primeiro tempo, o São Paulo sofreu um apagão logo na volta do intervalo. Afinal, o Athletico empatou com menos de um minuto, em gol de Leozinho. E não parou por aí. O Furacão virou a partida aos cinco minutos, novamente com Leozinho, após cobrança de escanteio, onde acertou um foguete cruzado, sem chances para Rafael. A equipe paranaense cresceu no jogo, pressionou a saída de bola do Tricolor e ainda acertou a trave com Mendoza. Do outro lado, Luciano desperdiçou a melhor oportunidade ao parar em grande defesa de Santos.
Nos minutos finais, o São Paulo aumentou a pressão e passou a rondar a área adversária, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Ferreira criou boas jogadas pela esquerda, Artur seguiu como principal referência ofensiva e Marcos Antônio participou das principais construções, porém a defesa do Athletico resistiu. Nos acréscimos, o Tricolor ainda ganhou uma falta perigosa na entrada da área. Contudo, Artur parou na barreira. Assim, o Tricolor somou mais uma derrota na competição e deixou o estádio sob vaias.
SÃO PAULO 1X2 ATHLETICO PARANAENSE
Campeonato Brasileiro – 19ª rodada
Data-Hora: 22/07/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP
Gols: Artur, 18’/1ºT (1-0); Leozinho, 00’/2ºT (1-1); Leozinho, 05’/2ºT (1-2)
SÃO PAULO: Rafael, Lucas Ramon (Victor Sá, 29’/2ºT), Arboleda, Rafael Tolói (Osório, 22’/1ºT) e Wendell; Pablo Maia (Ferreira, 18’/2ºT), Bobadilla (Danielzinho, 29’/2ºT) e Marcos Antônio; Artur; Luciano e Calleri (André Silva, 18’/2ºT). Técnico: Dorival Junior.
ATHLETICO: Santos; Arthur Dias (Terán, intervalo), Aguirre e Esquivel; Gilberto (Gilberto Moraes, 37’/2ºT), Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz (Claudinho, intervalo) e Mendoza; Leozinho (Isaac, 29’/2ºT) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões Amarelos: Arthur Dias (ATH)
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