Novo artilheiro do Brasileirão, Pedro fala sobre ciclo para 2030

Craque do jogo contra a Chapecoense, nesta quarta-feira (22/7), o atacante Pedro brilhou ao participar de três dos quatro gols na goleada do Flamengo por 4 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, no Oeste catarinense. Ao fim da partida, o camisa 9 – autor de dois gols – destacou a importância da intertemporada na boa atuação do Fla e falou sobre sua “assistência” para Lorran, no terceiro gol do jogo.

Ele celebrou voltar a marcar, visto que o Flamengo não fazia partidas oficiais desde 30 de maio, e explicou como o técnico Leonardo Jardim ajudou na construção do tento da joia rubro-negra.

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“Fico feliz de voltar a marcar também, muito tempo parado. A volta sempre demanda tempo, mas hoje foi uma grande partida. Não só minha, mas de toda a equipe. Tivemos uma intertemporada muito boa, com um trabalho forte e, graças a Deus, hoje (quarta) foi muito por conta disso também. O trabalho está sendo feito, o (Leonardo) Jardim me pede muito isso, para sair da área, para flutuar. É um jogo que eu gosto, de receber a bola ali no pivô, a bola no meio-campo para girar e criar jogada”, explicou na saída do campo.

E a Seleção, Pedro?

Desde que chegou ao Flamengo, Pedro tem o nome cotado para a Seleção Brasileira. Não à toa, disputou a Copa de 2022. No entanto, ficou fora em 2026. Ele, então, lamentou a não conquista do hexa e projetou participar do ciclo para 2030, que se inicia já em setembro deste ano.

“Eu sempre falo que tem que estar bem no Flamengo, e a Seleção vai ser consequência desse trabalho que eu faço aqui. Mas eu estava como um torcedor, como todo brasileiro, torcendo pela Seleção. Infelizmente não conseguimos, mas agora começar um novo ciclo para 2030, desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, trazer o hexa, que todo mundo quer. Todo mundo trabalha para isso, e espero continuar trabalhando para isso também”, afirmou.

Por fim, ele falou da concorrência pelo posto de atacante na maior Seleção do mundo. Pedro voltou a falar da importância do trabalho forte para seguir cotado para vestir a camisa amarelinha.

“Como eu falei, o trabalho eu tenho que focar aqui no Flamengo, a Seleção não depende só de mim. Tem muita concorrência, grandes jogadores do futebol brasileiro também. É fazer minha parte, deixar nas mãos de Deus, que eu sempre confio no plano Dele, e é isso. Continuar trabalhando forte pra se Deus quiser retornar à Seleção também”, finalizou.

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