Cruzeiro bate Internacional no Sul e sobe na tabela do Brasileirão

O Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira (22), no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão. Em uma noite marcada pela chuva intensa em Porto Alegre e por um confronto de alta intensidade, Kaio Jorge abriu o placar ainda no primeiro tempo, enquanto Matheus Pereira confirmou a vitória na etapa final. Assim, a Raposa voltou a somar três pontos importantes fora de casa e ganhou fôlego na disputa pela parte de cima da tabela.
Com o resultado, o Cabuloso chega a 27 pontos e sobe para a sétima colocação, ficando a apenas três de Bahia e RB Bragantino, que ocupam o sexto e o quinto lugares, respectivamente. Enquanto isso, o Colorado permanece com 21 pontos na 14ª posição e vê a distância para o Z4 diminuir. Além disso, os gaúchos fecham a rodada com a mesma pontuação de Santos e Grêmio, o que aumenta a pressão para a sequência.
Primeiro tempo
O confronto começou movimentado no Beira-Rio, com as duas equipes criando boas oportunidades logo nos primeiros minutos. O Internacional assustou duas vezes em um curto intervalo e obrigou Otávio a trabalhar. Na sequência, porém, o Cruzeiro respondeu em lance que quase terminou em gol, evitado apenas por um corte em cima da linha. Além disso, o gramado escorregadio contribuiu para erros defensivos e deixou a partida ainda mais aberta.
A pressão ofensiva compensou aos 11′. Após um passe rasteiro em profundidade, Maripán perdeu a corrida para Kaio Jorge, que invadiu a área e, por fim, finalizou na saída de Anthoni para abrir o placar. O Internacional, por outro lado, tentou reagir e, aos 24′, Bruno Gomes cruzou para Alejandro, que aproveitou a saída de Otávio, mas viu um defensor salvar o empate praticamente sobre a linha. Já na reta final da etapa inicial, um desentendimento entre Artur Jorge, Paulo Pezzolano e reservas das duas equipes paralisou a partida por alguns minutos. Apesar do clima quente, o placar permaneceu em 1 a 0 para a Raposa até o intervalo.
Segundo tempo
A etapa final ganhou um novo rumo aos 13′, quando Victor Gabriel acertou as travas da chuteira no tornozelo de Gabriel Pec durante uma disputa de bola. O árbitro, inicialmente, aplicou cartão amarelo, mas, após revisar a gravidade do lance, mudou a punição para vermelho e deixou o Cruzeiro com um jogador a mais. Com Pec lesionado e sangrando, Bruno Rodrigues entrou em seu lugar. A expulsão abalou o sistema defensivo do Internacional, que passou a oferecer mais espaços.
O Cruzeiro não demorou para transformar a superioridade em vantagem no placar. Aos 18′, Fagner recuperou a posse após erro de Bernabei e encontrou Matheus Pereira em velocidade. O atleta invadiu a área, passou entre os zagueiros e finalizou de primeira no canto de Anthoni, ampliando para 2 a 0. Com o domínio da partida, a Raposa controlou as ações, enquanto parte da torcida colorada começou a deixar o Beira-Rio. Já aos 37′, Bernabei iniciou uma jogada pela esquerda, a bola sobrou para Carbonero, que encobriu Otávio com uma cavadinha e diminuiu para 2 a 1. Apesar da reação, em suma, o Internacional não encontrou forças para buscar o empate até o apito final.
Próximos compromissos
Pela 20ª rodada, o Internacional terá um desafio fora de casa. Afinal, viaja até Curitiba para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Desse modo, a equipe buscará se recuperar após o tropeço diante de sua torcida. Enquanto isso, o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte para mais um compromisso diante de sua torcida: recebe o Botafogo no domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão.
INTERNACIONAL 1×2 CRUZEIRO
19ª Rodada – Brasileirão
Data e horário: 22/07/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 12. 266 presentes
Gols: Kaio Jorge, 11’/1ºT (0-1), Matheus Pereira, 18’/2ºT (0-2); Carbonero, 37’/2ºT (1-2).
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes (Aguirre 4o’/2ºT), Bernabei, Luiz Felipe (Matheus Bahia, intervalo), Gabriel Mercado (Victor Gabriel, intervalo), Maripan, Félix Torres; Villagra Paulinho 40’/2ºT), Vitinho, Carbonero; Alerrandro (José Carlos, 27’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
CRUZEIRO: Otávio; Jonathan, Gabriel Rojas, Fagner (William, 40’/2ºT), Fabrício Bruno; Gabriel Pec (Bruno Rodrigues, 15’/2ºT), Matheus Pereira, Gerson (Wanderson, 40’/2ºT), Matheus Henrique; Sinisterra (Lucas Silva, 32’/2ºT), Kaio Jorge (Neyser, 40’/2ºT) . Técnico: Artur Jorge.
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP).
Assistentes: Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartões Amarelos: Bernabei (INT); Gérson, Fagner, Matheus Pereira, Jonathan, Matheus Henrique, Lucas Silva (CRU).
Cartão Vermelho: Victor Gabriel (INT)*
*Por falta dura em Gabriel Pec durante disputa de bola.
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