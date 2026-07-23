Boca Juniors x O’Higgins: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de caráter inédito, Boca Juniors e O’Higgins jogam nesta quinta-feira (23), em La Bombonera, pelos playoffs da Sul-Americana. O compromisso em questão, por sinal, vale vaga para encarar outro gigante do futebol argentino, o River Plate, nas oitavas de final.
Onde assistir
A partida que ocorre em Buenos Aires, às 21h30 (de Brasília), terá transmissão na ‘ESPN’ e no serviço de streaming ‘Disney+’.
Como chega o Boca Juniors
O confronto desta quinta será somente o segundo na volta de Rodolfo Arruabarrena ao comando técnico da equipe. Responsável pelo substituto de Claudio Úbeda no banco de reservas, Rodolfo deve colocar formação com destaque para alguns reforços da equipe que chegaram na última janela de transferências. São os casos, por exemplo, do goleiro Álvaro Montero e do atacante Sebastián Villa.
Como chega o O’Higgins
O futebol chileno em caráter local, diferente de parte relevante dos demais países, não ficou totalmente paralisado em meio a disputa da Copa do Mundo. Desse modo, o time que passou em segundo no grupo do São Paulo chega com ritmo de jogo e sequência de apenas um revés nos últimos cinco compromissos. Algo que os colocam, por exemplo, na segunda colocação do Grupo E na Copa Chile.
BOCA JUNIORS x O’HIGGINS
Sul-Americana – Playoffs (Jogo de Ida)
Data e hora: 23/07/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)
BOCA JUNIORS: Montero; Gorosito; Figal, Ayrton Costa e Blanco; Paredes, Delgado, Flores, Aranda e Villa; Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
O’HIGGINS: Carabalí; Faúndez, Robledo, Brizuela e Pavez; Sarrafiore, Ogaz e Leiva; Francisco González, Vecino e Yánez. Técnico: Lucas Bovaglio.
Árbitro: Andres Matonte (URU)
Assistentes: Martín Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
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