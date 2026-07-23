Jardim não fala de Almada, e tranquiliza sobre Plata: “Nada grave”

Após a goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira (22/7), o técnico Leonardo Jardim não quis entrar em especulação acerca da possível contratação de Thiago Almada, meia do Atlético de Madrid (ESP) que negocia com o clube. Na entrevista coletiva ainda na Arena Condá, em Chapecó (SC), o português também atualizou a situação de Gonzalo Plata, despreocupando a torcida do Fla após o jogador sair machucado contra a Chape. Primeiro, ouviu pergunta sobre Almada. Ele, no entanto, optou por não responder, visto que trata-se de um jogador com contrato corrente com outro clube.

“O (José) Boto é a pessoa indicada (para falar sobre mercado). Eu não vou falar sobre os jogadores que não são os nossos. Os nossos são aqueles que vestem a camisa do Flamengo. Por isso, não é a minha forma, de falar de outros jogadores que não sejam os nossos”, limitou-se no começo da coletiva.

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Situações de Arrascaeta e Plata no Flamengo

Assim, falou sobre dois de seus jogadores que foram para a Copa do Mundo: de Arrascaeta e Gonzalo Plata. Sobre o craque uruguaio, que voltou a jogar após três meses fora de ação, Jardim explicou que só o colocaria se o jogo estivesse resolvido – o que era o caso.

“O nosso objetivo era trazê-lo, e, na possibilidade de colocá-lo a jogar para ele ganhar ritmo – porque depois da paragem de três meses não é fácil voltar ao ritmo – colocá-lo. Nós aproveitamos principalmente daquela fase em que o resultado já estava mais ou menos feito, para que ele tivesse alguns minutos de jogo para ir aumentando suas capacidades individuais. Agora o nosso objetivo é trabalhá-lo e dar, dentro do possível, algum tempo de jogo sem prejudicar a estrutura da equipe”, disse.

O ponta Gonzalo Plata deu susto na torcida do Flamengo ao pedir substituição logo aos 32′ do primeiro tempo após sentir problemas no joelho direito. Segundo Jardim, no entanto, não foi novidade, visto que ele já chegara da Copa do Mundo com incômodos na região. Durante o Mundial, ele não só foi titular como atuou nos 90 minutos de todos os quatro jogos realizados pelo Equador.

“Em relação ao Plata, ele tinha um pequeno problema ali, não é nada grave. Já chegou da seleção com essa situação, mas nós hoje (quarta) arriscamos a jogar de início porque achávamos que não era uma situação muito grave. Mas estava incomodando bastante e, por isso, o substituímos. Sabendo que este era um jogo importante, nós não quisemos arriscar o resultado porque era importante, para nós, sairmos daqui com a vitória”, afirmou.

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