Fernando Diniz define Corinthians com mudanças forçadas para encarar o Remo

O Corinthians finalizou a sua preparação na tarde desta quarta-feira (22) com o propósito de ajustar os últimos detalhes para o retorno do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista enfrenta o Remo nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), em confronto decisivo na Neo Química Arena. O técnico Fernando Diniz comandou duas atividades táticas intensas no gramado, contudo o treinador precisará lidar com problemas de última hora para montar a estrutura ideal do plantel alvinegro.

A principal preocupação da comissão técnica gira em torno do volante Raniele, que desfalcou os trabalhos pelo segundo dia consecutivo. O meio-campista lesionou-se na última segunda-feira após prender o pé no gramado do estádio corintiano, sofrendo uma entorse no tornozelo e escoriações no joelho. O atleta passará por avaliações médicas detalhadas nos vestiários antes da partida, embora a tendência de bastidores aponte que o profissional seja vetado e dê lugar a Allan entre os onze iniciais.

Setor de criação modificado e baixas no ataque do Corinthians

Além da provável ausência do volante marcador, Diniz sofre com uma baixa de peso na armação das jogadas ofensivas. O meia Rodrigo Garro, principal referência técnica do setor, cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Com a finalidade de suprir a ausência do argentino, o marroquino Zakaria Labyad desponta como o favorito para assumir a titularidade, visto que o inglês Jesse Lingard corre por fora na disputa pela vaga.

Os problemas estruturais estendem-se para outras posições, dado que Memphis Depay, Hugo e Vitinho também figuram na lista de desfalques médicos. Como resultado desse cenário complexo, o time do Parque São Jorge busca somar pontos cruciais em casa para melhorar a sua situação atual no Brasileirão. A equipe soma 24 pontos na tabela de classificação e necessita de uma arrancada imediata no segundo turno, visto que a cúpula diretiva estabeleceu como meta prioritária a conquista de uma vaga para a Conmebol Libertadores.

Assim sendo, a provável escalação apresenta: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Zakaria Labyad; Kaio César e Yuri Alberto.

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