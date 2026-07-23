Matheus Pereira vê “vitória gigante” e mira Cruzeiro no G4

O Cruzeiro confirmou o favoritismo na volta do Brasileirão ao vencer o Internacional fora de casa e dar mais um passo adiante na tabela. Com o resultado, a Raposa chegou aos 27 pontos, ocupa a sétima colocação e ficou a apenas três pontos do G4, alimentando o sonho de disputar a próxima Libertadores. Após o apito final, Matheus Pereira comemorou a atuação da equipe e destacou a evolução desde a chegada do técnico Artur Jorge.

O camisa 10 reconheceu que o time encontrou dificuldades na etapa inicial, mas ressaltou a reação após o intervalo. Segundo o meia, no entanto, o Cruzeiro conseguiu controlar melhor a partida e criou oportunidades suficientes para construir um placar ainda mais elástico.

“O primeiro tempo foi um pouco mais difícil, erramos alguns passes, tivemos alguma dificuldade na construção. No segundo tempo, melhoramos um pouco, podiamos ter feito três, quatro, tivemos chances de fazer. Sofremos um pouco no final, mas acho que essa vitória é gigante, tinha 16 anos que a gente não ganhava aqui. É importante essa retomada, conseguir essa vitória gigante que nos dá confiança para seguir”, disse Matheus Pereira ao Premiere.

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Cruzeiro mira o topo da tabela

Além da importância do resultado, Matheus Pereira deixou claro que o elenco não pretende se acomodar com a boa campanha. O meia destacou que o grupo precisa continuar pontuando para manter vivo o objetivo de terminar o campeonato entre os primeiros. Ao mesmo tempo, reforçou que a dedicação tem sido determinante para a evolução coletiva desde a chegada de Artur Jorge.

O momento vivido pelo meia também acompanha a fase positiva do clube. Em 17 partidas disputadas no Brasileirão, Matheus Pereira soma quatro gols e duas assistências, além de ter marcado pela segunda rodada consecutiva. Com isso, o jogador voltou a ser decisivo e tem sido uma das principais referências técnicas da equipe celeste, que atravessa sua melhor sequência na competição.

“Claro, é importante. A gente sempre tem que olhar pra frente e pra cima, sabemos da dificuldade que é o Brasileirão, tudo muito próximo as pontuações. Mas é importante a gente seguir trabalhando e pontuando, para, por fim, se dedicando o máximo para colocar o Cruzeiro no lugar em que ele merece” declarou.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O Cabuloso volta para casa e recebe o Botafogo no Mineirão pela 20ª rodada às 16h (de Brasília). Em seguida, ruma ao Paraná para encarar o Coritiba fora de casa no próximo dia 30, numa quinta-feira, às 21h30.

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