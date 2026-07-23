Dorival lamenta apagão do São Paulo e cobra reação: “Cinco minutos fatais”

A derrota de virada por 2 a 1 para o Athletico, nesta quarta-feira (22/7), em Bragança Paulista, aumentou a pressão sobre o São Paulo. Após a partida, o técnico Dorival Júnior lamentou o resultado e atribuiu o revés ao apagão vivido pela equipe no início do segundo tempo. O treinador destacou o bom desempenho antes do intervalo, mas admitiu que o Tricolor perdeu o controle da partida em poucos minutos.

“As soluções estão no nosso elenco. Nós temos que fazer as soluções. Nós participamos ativamente dos três gols; cinco minutos desequilibraram tudo que o time fez no primeiro tempo, tendo um amplo domínio da partida, trabalhando bola, criando situações. Às vezes é inexplicável você tentar entender o que aconteceu nos cinco minutos que foram fatais para a definição do jogo”, analisou.

Apesar do momento delicado, Dorival evitou responsabilizar jogadores individualmente. O treinador defendeu que o grupo assuma a responsabilidade pelo momento vivido no Campeonato Brasileiro, mas sem buscar culpados.

“Não é uma situação saudável, mas não podemos ficar apontando isso como responsável pelo momento. Não temos esse direito. Tivemos um período longo de trabalho, o que vimos no primeiro tempo foi disso, mas o jogo se resolveu nos cinco minutos em que tivemos o apagão. Temos que ter consciência e assumir essa situação e não apontar a nada e ninguém”, afirmou.

Cenário recorrente com Dorival

Durante a entrevista, Dorival também comparou o cenário atual com outro momento recente da carreira. Além disso, ressaltou que cabe ao grupo encontrar uma resposta dentro de campo.

“Não é saudável no clube, vivi isso recentemente no Corinthians, parece que as situações se repetem, só mudam o endereço, mas temos que trabalhar para resolver essas situações”, comentou.

Além da derrota, o São Paulo ganhou mais um problema para a sequência da temporada. Rafael Tolói deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores na coxa direita, chorou no banco de reservas e aumentou a preocupação no sistema defensivo. Dorival revelou que o zagueiro já havia apresentado um problema físico durante a intertemporada e voltou a sentir a lesão na partida.

São Paulo precisa mudar postura com poucas peças

O treinador também comentou a movimentação do clube no mercado. Sem grande poder de investimento, o São Paulo busca alternativas para reforçar o elenco, ao mesmo tempo em que promove mudanças no grupo para o segundo semestre.

“Estamos fazendo alterações no grupo, saída de alguns, vinda de outros, para que exista uma oxigenação, uma mudança”, explicou.

Por fim, Dorival cobrou uma postura diferente do elenco para interromper a sequência negativa. Com o revés para o Athletico, o Tricolor chegou ao sexto jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Brasileiro, acumulando quatro derrotas e dois empates.

“Cada jogo tem suas características próprias. Nessas situações, nós, atletas, temos que buscar soluções. Temos que nos sentir mais responsáveis pelo que o clube vem passando. Vai depender muito de uma postura”, concluiu.

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