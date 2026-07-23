Anthoni lamenta derrota e pede “virada de chave” do Internacional

A crise do Internacional ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (22), após a derrota para o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão. Após o apito final, o goleiro Anthoni conversou com os repórteres na zona mista e pediu paciência aos torcedores, que deixaram o estádio protestando e entoando gritos de “time sem vergonha”. Ao mesmo tempo, o atleta garantiu que o grupo segue comprometido para mudar o cenário.

Anthoni reconheceu que o desempenho ficou novamente abaixo das expectativas. O goleiro destacou que entende a revolta da torcida, porém reforçou que o elenco segue trabalhando diariamente para reencontrar o caminho das vitórias.

“Acreditar no tamanho do clube, que temos jogos pela frente, importantíssimos. O apoio da torcida é fundamental e entendo que o momento é muito difícil. Mas podem ter certeza que estamos trabalhando para mudar isso”, afirmou o arqueiro.

LEIA MAIS: Cruzeiro bate Internacional no Sul e sobe na tabela do Brasileirão

Goleiro admite dificuldades e cobra mudança imediata

Além do pedido de confiança, Anthoni fez uma análise sobre o desempenho da equipe. Segundo o goleiro, o Colorado demorou para entrar na partida, fator que acabou sendo determinante para mais um resultado negativo. Enquanto isso, o clube gaúcho viu aumentar a pressão na tabela e também nas arquibancadas, já que chegou ao terceiro revés consecutivo na competição nacional. Neste momento é o 14º colocado com 21 pontos, a mesma pontuação de Santos e Grêmio, ambos também ameaçados de cair no Z4.

“A gente demorou pra entrar no jogo e isso custa caro, ainda mais num campeonato tão disputado como o Brasileirão, onde as equipes estão preparadas e muito fortes. Precisamos virar essa chave o quanto antes, porque sabemos o que passamos e o tamanho do clube reflete que não podemos ficar estagnados nessa situação”, completou o camisa 12.

Titular em oito partidas do Brasileirão nesta temporada, Anthoni vive uma sequência intensa sob as traves coloradas. Em 19 rodadas disputadas pelo clube, ele soma 25 defesas e sofreu 13 gols. A única partida sem ser vazado aconteceu na vitória sobre o Fluminense, em 3 de maio. Apesar disso, o goleiro segue recebendo respaldo da comissão técnica para a sequência da temporada.

Agora, o Internacional terá pouco tempo para reagir. No próximo sábado (25), a equipe enfrenta o Athletico-PR, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. O compromisso ganha ainda mais importância após a sequência negativa, principalmente porque o adversário chega embalado depois de vencer o São Paulo fora de casa. Para o Colorado, conquistar pontos tornou-se fundamental para aliviar a pressão e iniciar uma recuperação no Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.