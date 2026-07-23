Pezzolano admite dificuldades no Internacional: “Ano de luta”

A esperada reconstrução pós-Copa do Mundo deu lugar exatamente ao contrário. O Internacional voltou a tropeçar na volta do Brasileirão e aumentou a pressão sobre o trabalho do treinador Paulo Pezzolano. Após o apito final, o treinador uruguaio reconheceu o momento delicado, mas ressaltou que acredita na evolução da equipe para o decorrer.

Embora frustrado com a derrota, o uruguaio evitou críticas ao desempenho coletivo e sustentou que o Colorado foi superior durante boa parte da partida. Além disso, o treinador lamentou a falta de eficiência nas oportunidades criadas e destacou que o primeiro gol sofrido mudou completamente o cenário do confronto. De acordo com o professor, o erro defensivo abriu espaço para Kaio Jorge decidir a partida e, por fim, a expulsão complicou qualquer tentativa de reação.

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Pezzolano explica escolhas e reforça confiança no elenco

Durante a entrevista coletiva, o treinador detalhou as decisões tomadas ao longo da partida e justificou as alterações realizadas no segundo tempo. Enquanto isso, explicou que Gabriel Mercado e Matheus Bahia enfrentavam problemas físicos antes do duelo, o que limitou as opções disponíveis.

“O Matheus Bahia estava com vírus, febre, dois, três dias. O mesmo com o Mercado, que saiu no intervalo. Se eu colocasse um meia e abrisse o time, poderíamos levar três ou quatro gols. No primeiro tempo fomos superiores, muito superiores. Tivemos muitas oportunidades. Quando tivermos chances claras, temos que fazer. Por fim, pagamos caro”, analisou o uruguaio.

O momento mais marcante da entrevista veio quando Pezzolano falou sobre o cenário vivido pelo clube na temporada. O treinador reforçou que o elenco precisa compreender a realidade atual e pediu união entre jogadores, diretoria e torcida.

“Sabemos que é um ano difícil e que vamos ter que lutar muito. O torcedor sabe disso também. É um ano de luta e que fique claro. Se estou aqui, é porque acredito no que estamos fazendo”, declarou.

Desse modo, o Internacional tenta virar a chave rapidamente. No próximo sábado (25), às 18h30, o Colorado visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 20ª rodada. Com o desfalque de Victor Gabriel, Pezzolano busca recuperar a equipe e afastar qualquer risco de aproximação do Z4, muito embora esteja um ponto apenas junto ao Santos e ao rival Grêmio ameaçados pelo Z4.

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