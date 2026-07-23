Artur Jorge aponta objetivo do Cruzeiro no Brasileiro após vitória

O Cruzeiro voltou ao Brasileirão com uma vitória sobre o Internacional, nesta quarta-feira (22), no Beira-Rio. Após quase dois meses, a equipe de Artur Jorge mostrou eficiência, venceu fora de casa e ganhou novo impulso na luta pelo topo da tabela. O português elogiou o desempenho e destacou que a preparação durante a pausa deu resultado. De acordo com o comandante, a Raposa soube competir e também quer lutar por vaga na Libertadores.

“Estamos a recuperar o que foi perdido no início. Eu quero e os jogadores também. Nossa ambição é jogar para cima, é nossa meta. Em busca dos melhores lugares e entrar no Top-5, Top-6, de poder estar diretamente na Copa Libertadores. Teremos adversários competitivos, competentes e vamos tentar ultrapassá-los”, destacou

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Ajustes no intervalo mudaram o panorama da partida

Embora reconheça dificuldades no primeiro tempo, principalmente na saída de bola, Artur explicou que um simples reposicionamento tático foi suficiente para neutralizar as ações ofensivas coloradas. Além disso, o treinador ressaltou que a equipe conseguiu controlar melhor os espaços após o intervalo, dificultando a criação do adversário.

“O ajuste que fizemos para a segunda metade foi mais um ajuste posicional de um dos nossos jogadores. Conseguimos corrigir aquilo onde estávamos mais vulneráveis. Depois da expulsão ficou naturalmente mais fácil. Creio que, à exceção do gol, não houve mais oportunidades do adversário”, afirmou o português.

Artur Jorge também revelou que o aspecto mental foi um dos principais temas abordados com o elenco durante o intervalo. Segundo ele, era fundamental manter a concentração e impedir que a equipe se partisse entre defesa e ataque.

“Foi importante apelar ao foco interno para que todos os jogadores não deixassem a equipe quebrar. Isso foi determinante para segurarmos o resultado”, explicou o treinador, que elogiou o comprometimento coletivo demonstrado pelos atletas.

A vitória leva o Cruzeiro aos 27 pontos, colocando a equipe na sétima colocação do Brasileirão e apenas três pontos atrás do G4. Dessa forma, o ambiente na Toca da Raposa ganha ainda mais confiança para a sequência. O próximo desafio será diante do Botafogo, domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão, onde o time tentará, dessa forma, manter o embalo.

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