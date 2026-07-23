Spinelli assume artilharia isolada do Vasco no ano com gol na Colômbia

Claudio Spinelli voltou a marcar pelo Vasco, no empate em 2 a 2 com o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22/07), e se isolou na artilharia da equipe em 2026. O atacante argentino entrou no segundo tempo, fez seu sexto gol com a camisa cruz-maltina e foi decisivo para evitar a derrota na Colômbia, pela repescagem da Copa Sul-Americana.

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Desde maio, Spinelli dividia o posto com o lateral Puma Rodríguez e com o volante Thiago Mendes, com cinco gols cada. No total, o camisa 77 tem 23 partidas pelo Vasco desde que foi chegou, em fevereiro.

Na estreia do técnico Pedro Emanuel, na semana passada, o argentino foi titular. Porém, não teve bom desempenho contra o Vitória, no Barradão, e foi barrado. Brenner assumiu seu lugar e até fez bom primeiro tempo em Medellín, mas caiu de rendimento e não conseguiu balançar as redes.

Decisão em casa

O empate com o Independiente deixou o clube em situação interessante para assegurar a classificação para as oitavas de final em São Januário. Agora, na próxima quarta-feira, o Vasco recebe os colombianos e precisa de uma vitória simples. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

Vale lembrar que o adversário vive crise extracampo, com protestos dos torcedores contra a gestão do clube. Por isso, aliás, jogou de portões fechados, como punição pela falta de segurança no estádio antes de a bola rolar para a partida contra o Flamengo, pela Libertadores.

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