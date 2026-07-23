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Spinelli assume artilharia isolada do Vasco no ano com gol na Colômbia

Spinelli assume artilharia isolada do Vasco no ano com gol na Colômbia
Spinelli assume artilharia isolada do Vasco no ano com gol na Colômbia -

Claudio Spinelli voltou a marcar pelo Vasco, no empate em 2 a 2 com o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22/07), e se isolou na artilharia da equipe em 2026. O atacante argentino entrou no segundo tempo, fez seu sexto gol com a camisa cruz-maltina e foi decisivo para evitar a derrota na Colômbia, pela repescagem da Copa Sul-Americana.

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Desde maio, Spinelli dividia o posto com o lateral Puma Rodríguez e com o volante Thiago Mendes, com cinco gols cada. No total, o camisa 77 tem 23 partidas pelo Vasco desde que foi chegou, em fevereiro.

Na estreia do técnico Pedro Emanuel, na semana passada, o argentino foi titular. Porém, não teve bom desempenho contra o Vitória, no Barradão, e foi barrado. Brenner assumiu seu lugar e até fez bom primeiro tempo em Medellín, mas caiu de rendimento e não conseguiu balançar as redes.

Decisão em casa

O empate com o Independiente deixou o clube em situação interessante para assegurar a classificação para as oitavas de final em São Januário. Agora, na próxima quarta-feira, o Vasco recebe os colombianos e precisa de uma vitória simples. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

Vale lembrar que o adversário vive crise extracampo, com protestos dos torcedores contra a gestão do clube. Por isso, aliás, jogou de portões fechados, como punição pela falta de segurança no estádio antes de a bola rolar para a partida contra o Flamengo, pela Libertadores.

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