Abel Ferreira terá “dor de cabeça” para escalar o Palmeiras contra o Atlético-MG

Líder isolado do Brasileirão, o Palmeiras voltou como se não tivesse parado para a Copa do Mundo. Na noite de quarta (22), o Verdão foi até o Couto Pereira e venceu o Coritiba por 3 a 1, com dois gols de Maurício e um de Ramón Sosa. Contudo, apesar do triunfo como visitante, nem tudo foi alegria para o técnico Abel Ferreira.

No próximo domingo (26), o Palmeiras abre sua campanha no segundo turno do Brasileirão ao receber o Atlético-MG, no Nubank Parque, às 19h30. Desse modo, o treinador português não poderá contar com um trio que vai cumprir suspensão automática.

Diante do Coritiba, o Palmeiras recebeu três cartões amarelos aplicados pelo árbitro Anderson Daronco. Coincidentemente, os três jogadores que foram advertidos estavam pendurados e se tornaram desfalques para o duelo do próximo domingo: Alexander Barboza, Ramón Sosa e Khellven.

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Barboza, apesar de ter feito sua estreia com a camisa do Palmeiras, já havia recebido dois cartões amarelos quando ainda atuava pelo Botafogo no primeiro semestre. Sendo assim, com o cartão recebido no Couto Pereira, vai cumprir suspensão automática contra o Atlético-MG e terá que esperar para fazer sua primeira partida diante do torcedor palmeirense.

O zagueiro, inclusive, foi alvo de muitos elogios por parte de João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira, que comandou a equipe do Palmeiras no Couto Pereira. Martins afirmou que Barboza parece ser um veterano no elenco, que se adaptou muito bem ao ‘estilo Palmeiras’, e vai encontrar uma solução para próximo domingo.

“O Barboza integrou-se muito bem, mostrou muita vontade de aprender e de se juntar ao grupo. Quando um jogador entra em um clube deixando o ego do lado de fora dos portões, senta no café para conversar e procura se integrar, isso ajuda muito. Parece que ele já está conosco há alguns anos. O campeonato é longo, é duro, e às vezes precisamos encontrar soluções para determinados jogos”, disse João.

Abel terá retornos

Apesar do trio de desfalques, Abel Ferreira também poderá contar com retornos para o duelo do próximo domingo. Paulinho, fora contra o Coritiba, retorna da suspensão automática.

Felipe Anderson e Vitor Roque, que sequer foram relacionados contra o Coritiba, caso evoluam das suas respectivas lesões, devem estar à disposição contra o Atlético-MG.

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