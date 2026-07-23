Com empate, veja o cenário do Vasco para se classificar na Copa Sul-Americana

O Vasco arrancou um empate crucial no apagar das luzes diante do Independiente Medellín-COL, na Colômbia, e garantiu uma postura confortável para o duelo decisivo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Diante desse cenário favorável, o clube carioca transferiu a responsabilidade de definir a vaga para os seus próprios domínios.

Dessa forma, na próxima quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), a equipe cruz-maltina pisará no gramado de São Januário sabendo que necessita apenas de um triunfo simples para confirmar o passaporte rumo às oitavas de final da competição continental.

Por outro lado, caso as equipes terminem o confronto novamente em igualdade, a vaga do torneio terá sua resolução nas cobranças de pênaltis.

Da mesma maneira que o adversário brasileiro, o time colombiano também desembarca no Rio de Janeiro buscando a vitória a todo custo para garantir a sua classificação.

Consequentemente, o vencedor desta grande batalha internacional já conhece o seu próximo desafio. Ele medirá forças contra o Olimpia, do Paraguai, na fase seguinte.

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Ademais, o regulamento determina que o classificado deste confronto atual ostentará o mando de campo no jogo de ida. Por outro lado, a partida final e definitiva ocorrerá na casa da tradicional equipe paraguaia, no histórico Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

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