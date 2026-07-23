Pedro, do Flamengo, se aproxima da artilharia do Brasil em 2026

O atacante Pedro teve uma noite para recordar na última quarta-feira (22/7), quando marcou dois gols na goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na volta ao Brasileirão após dois meses. Além de abrir (com um golaço) e fechar a conta em Chapecó, o craque – que volta a sonhar com a Seleção -, de quebra, assumiu a artilharia da competição. E não foi só isso: está perto de virar o principal goleador do país em 2026.

Isso porque, com seus dois no Oeste catarinense, o camisa 9 chegou a 21 gols no ano, ficando a apenas dois do líder Mikael, do CRB. Artilheiro isolado da Série B, com 13 gols, o ex-atacante do Internacional liderou a conta no Alagoano, ajudando na conquista do título pelo Galo. Pedro, no entanto, encosta.

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O atacante do Flamengo, a exemplo de Mikael, também foi artilheiro de seu estadual, marcando seis gols na campanha do 40º título carioca do Rubro-Negro. Quatro, aliás, no mesmo jogo, quando contribuiu no massacre por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal.

E, se na Libertadores a conta ainda está modesta – somente dois em cinco partidas -, no Brasileirão o craque sobra. Afinal, já são 12 gols em 18 partidas, superando Viveros, do Athletico, que ficou com 11 após passar em branco na vitória sobre o São Paulo, também na quarta. Tais tentos representam 57,1% de seus gols na temporada. Contra a Chape, marcou, então, seu terceiro doblete na competição, sendo o quarto no ano (incluindo o poker contra o Madureira).

Quem tem a melhor média?

Na comparação direta entre os artilheiros, Pedro marcou seus 21 gols em 34 partidas, entrando em campo em 2.254 minutos. Assim, gera uma média 0,61 gol por jogo. Em relação à minutagem, ele balança as redes adversárias a cada 107 minutos. Curiosamente, cada atacante lidera um quesito. Mikael, afinal, supera Pedro na média de gols por partidas – 0,62. No entanto, como atuou mais minutos, leva mais tempo para marcar: um gol a cada 114 minutos. O último foi também nesta quarta, na vitória por 1 a 0 do CRB sobre o Ceará.

Há, empatado com Pedro, porém, um terceiro jogador nesta lista. O atacante Alex Choco, do CRAC (GO), que jogou por três clubes no ano. Após brilhar no Sul-Matogrossense, com 15 gols, pelo Bataguassu, ele também fez cinco gols pelo Operário-MS e um pelo CRAC (GO), ficando com os mesmos 21 gols de Pedro. Ele, no entanto, precisou de menos jogos; 30. Assim, marca um gol a cada 0,7 partida. Felipe Clemente, do Gama, e Bruno Santos, do Mirassol, completam o Top-5 do ranking, com 20 e 18 gols cada, respectivamente.





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