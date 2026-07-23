Rafael Tolói sofre quarta lesão em 2026 e aumenta calvário no São Paulo

A temporada de 2026 tem sido um verdadeiro calvário para Rafael Tolói. Contratado para ser uma das lideranças do sistema defensivo do São Paulo, o experiente zagueiro voltou a preocupar a comissão técnica nesta quarta-feira (22/7), ao sofrer sua quarta lesão no ano durante a derrota por 2 a 1 para o Athletico, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor sentiu a parte posterior da coxa direita aos 21 minutos do primeiro tempo, pediu atendimento imediatamente e não conseguiu permanecer em campo. Pouco depois, deu lugar ao jovem Osório. Já no banco de reservas, não conteve as lágrimas enquanto recebia o apoio dos companheiros.

O episódio amplia uma sequência de problemas físicos que tem impedido Tolói de ter regularidade desde o início da temporada. Ao longo de 2026, o zagueiro já havia desfalcado o São Paulo em outras três oportunidades por lesão, acumulando longos períodos no departamento médico e poucas partidas em campo. A nova contusão reforça a preocupação interna justamente no momento em que o clube tenta reagir no Campeonato Brasileiro, já que vem de seis jogos sem vencer.

Tolói não consegue se firmar no São Paulo

As constantes paradas também dificultaram a adaptação do defensor em sua segunda passagem pelo Morumbis. Depois de retornar ao clube, Tolói ainda não conseguiu engatar uma sequência de jogos, interrompida repetidamente por problemas físicos.

A lesão chega em um momento delicado para o setor defensivo. Alan Franco deixou o clube nesta janela de transferências, Sabino ainda realiza a transição física e Domingos Duarte, reforço que assinou contrato nesta semana, segue impedido de atuar por causa do transfer ban imposto ao São Paulo. Com isso, Dorival Júnior precisou recorrer novamente às categorias de base e lançou Osório ainda no primeiro tempo da partida diante do Athletico.

Agora, Rafael Tolói passará por exames para determinar a gravidade da lesão na coxa direita. Dependendo do diagnóstico, o zagueiro poderá aumentar ainda mais o tempo afastado dos gramados. Contudo, pode confirmar uma temporada que, até aqui, ficou muito mais marcada pelas passagens no departamento médico do que pelas atuações dentro de campo.

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