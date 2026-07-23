Real Madrid lança camisa reserva na cor verde para a temporada 2026/27

O Real Madrid apresentou nesta quinta-feira (23) a nova camisa reserva para a temporada 2026/27. Desenvolvido pela Adidas, o uniforme aposta em um visual predominantemente verde-escuro, batizado pela fornecedora como “Aurora Ivy”, e resgata referências à história do clube e a tradicional logo Trefoil da marca alemã.

A nova camisa é verde, com detalhes em branco no acabamento da gola e das mangas. Além disso, o tecido traz um padrão geométrico discreto formado por elementos do escudo do Real Madrid e pelas iniciais “RMCF”.

Outro destaque do lançamento é o retorno da clássica logomarca Trefoil, utilizada pela Adidas em uniformes considerados especiais e inspirados em modelos históricos. A escolha reforça a tendência da fabricante de unir referências vintage às tecnologias atuais de desempenho esportivo.

A campanha de lançamento teve como protagonistas alguns dos principais nomes do elenco madridista, entre eles Vini Jr, Bellingham e Mbappé.

A segunda camisa já está disponível para venda nas lojas oficiais do Real Madrid e da Adidas em diferentes versões, incluindo os modelos utilizados pelos jogadores e as edições destinadas aos torcedores.

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