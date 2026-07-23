Palmeiras fecha primeiro turno com campanha histórica e abre vantagem na ponta

O Palmeiras encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em alta. Na última quarta-feira (22/7), o Verdão venceu o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira e chegou aos 44 pontos. Mais do que isso, alcançou sua melhor campanha após 19 rodadas na era do sistema de pontos corridos.

O Verdão soma 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na competição, sofrida diante do Vasco, em São Januário, pela quinta rodada. Além disso, o time atravessa uma sequência de 14 partidas sem perder e se destaca nos dois lados do campo. Afinal, tem o segundo melhor ataque do torneio, com 33 gols marcados, e a defesa menos vazada, com apenas 14 gols sofridos.

O domínio alviverde também aparece nos números como mandante e visitante. No Nubank Parque, o Palmeiras registra 85% de aproveitamento, com sete vitórias e dois empates. Já longe de casa, a vitória sobre o Coritiba consolidou a equipe como a melhor visitante do campeonato, com seis triunfos, três empates e apenas uma derrota.

Palmeiras vem superando campanhas de título

A campanha supera até mesmo temporadas que terminaram com título brasileiro. Em 2016, ano da conquista nacional, o Palmeiras fechou o primeiro turno com 36 pontos. Em 2018, quando também levantou a taça, tinha apenas 33 e ocupava a sexta colocação. Já em 2022, terminou a primeira metade do campeonato com 36 pontos na liderança, enquanto em 2023 somava 34 pontos e aparecia em terceiro lugar.

O desempenho mais próximo do atual havia sido registrado em 2025. Na ocasião, o Verdão acumulou 39 pontos nas primeiras 19 rodadas, mas ainda ocupava a vice-liderança, atrás do Flamengo, que tinha 43.

Os 44 pontos conquistados nesta edição também colocam o Palmeiras entre as melhores campanhas de primeiro turno da história dos pontos corridos. Apenas Corinthians, em 2017, e Botafogo, em 2023, fizeram melhor, ambos com 47 pontos após 19 jogos.

Agora, o Verdão inicia a caminhada no segundo turno com uma vantagem confortável na liderança. O próximo compromisso será neste domingo, diante do Atlético-MG, às 19h30, no Nubank Parque. Atualmente, a equipe mantém sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, embora os cariocas ainda tenham uma partida a menos para disputar.

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