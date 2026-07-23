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Gabriel Pec sofre fratura na perna em estreia como titular pelo Cruzeiro

Gabriel Pec sofre fratura na perna em estreia como titular pelo Cruzeiro
Gabriel Pec sofre fratura na perna em estreia como titular pelo Cruzeiro -

O Cruzeiro confirmou que Gabriel Pec sofreu uma fratura na perna esquerda após a forte entrada que recebeu na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na noite de quarta-feira (22), no Beira-Rio, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante passou por novos exames após o confronto, que detalharam a extensão da lesão.

A jogada aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Enquanto disputava a bola com o zagueiro Victor Gabriel, o atacante foi atingido com força na canela esquerda. A arbitragem, aliás, expulsou o defensor colorado de forma direta.

Gabriel Pec permaneceu caído no gramado e recebeu atendimento médico. O impacto provocou um corte na perna, com sangramento, e impossibilitou a continuidade do jogador na partida. Bruno Rodrigues entrou em seu lugar.

Porém, após deixar o campo, o atacante precisou de auxílio para seguir até o vestiário, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Ainda no estádio, a equipe realizou os procedimentos iniciais e deu pontos no ferimento antes de encaminhá-lo para exames complementares, que confirmaram a fratura.

A partida, inclusive, marcou a primeira vez que Gabriel Pec iniciou um jogo como titular pelo Cruzeiro. Antes disso, o atacante havia participado apenas dos amistosos e testes realizados durante a preparação da equipe para a retomada do Campeonato Brasileiro.

Contratado nesta janela de transferências, o jogador chegou ao clube após passagem pelo LA Galaxy, dos EUA. O Cruzeiro desembolsou 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) para adquirir os direitos econômicos do atacante, que assinou contrato por cinco temporadas.

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